Lovitură pentru naţionala României! Fotbalistul remarcat la Euro a ales altă naţională: “Nu e o veste bună!”

Mircea Lucescu se pregătește pentru următoarea acțiune a echipei naționale din luna octombrie. Selecționerul României a vorbit despre fotbalistul care vrea tot mai mult să reprezinte o altă țară. Despre cine este vorba.

ADVERTISEMENT

Umit Akdag vrea să reprezinte Turcia. Anunțul lui Mircea Lucescu la Fanatik Superliga

Umit Akdag este tânărul fundaș central care s-a remarcat la europeanul de tineret din vara acestui an și cel pentru care Jucătorul tinde tot mai mult să reprezinte Turcia.

Deși Mircea Lucescu consideră că jucătorul are mult mai multe șanse să facă pasul la prima reprezentativă dacă alege să reprezinte România. „Il Luce” a dezvăluit ce a discutat personal cu fotbalistul de 21 de ani.

ADVERTISEMENT

„Preferă Turcia. I-ar fi mai ușor la noi, pentru că îl cunoaștem bine, știm ce poate!”

„În Turcia am vorbit și cu Akdag. Am fost special să discut cu el. Părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia. El, din punct de vedere al comportamentului și al educației, pare a fi un bun român. Din punct de vedere al originii, preferă Turcia.

I-am spus să nu ia nicio hotărâre. El ar vrea să joace pentru naționala Turciei. Nu este o veste bună, i-am zis să se mai gândească. Acolo sunt jucători pe care eu i-am promovat și sunt foarte tineri Caglar, Demiral, Muldur, fundașii lor centrali.

ADVERTISEMENT

Îi va fi mai greu să intre, aici era mai ușor. Se ajunge la o schimbare de generație, iar jucătorii de la tineret vor face pasul la prima echipă. I-ar fi mai ușor la noi, pentru că îl cunoaștem bine, știm ce poate. Acolo trebuie să mai demonstreze încă vreo 2-3 campionate până să fie convocat la prima echipă a Turciei”, a spus Mircea Lucescu în direct la FANATIK SUPERLIGA.