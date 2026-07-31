Sport

Lovitură pentru piața neagră! ONJN a „blocat” aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Record în România

Autoritățile au extins lista neagră cu aproximativ 800 de platforme de gambling fără licență. În actualul mandat, numărul site-urilor blocate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a trecut de 1100
Cristian Măciucă
31.07.2026 | 18:14
Lovitura pentru piata neagra ONJN a blocat aproape 800 de siteuri ilegale de jocuri de noroc Record in Romania
SPECIAL FANATIK
Lovitură pentru piața neagră! ONJN a „blocat” aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Record în România. FOTO: Fanatik
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Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc desfășoară una dintre cele mai ample acțiuni împotriva pieței negre din ultimii ani. Aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc au fost introduse pe lista neagră după cea mai recentă ședință a Comitetului de Supravegheră. În urma acestei măsuri, aproximativ 1180 de platforme au fost „blocate” în mandatul actualei conduceri a ONJN.

ONJN a inclus pe lista neagră aproape 800 de site-uri ilegale

Vineri, 31 iulie, ONJN a emis un comunicat în care a transmis că cele aproximativ 800 de platforme nou introduse pe lista neagră se adaugă celor circa 370 de site-uri blocate anterior în actualul mandat al conducerii instituției. Reprezentanții Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc susțin că acțiunea aceasta face parte din startegia de combatare a pieței negre și de consolidare a capacității de monitorizare a operatorilor care activează ilegal în România.

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Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc continuă acțiunile ferme de combatere a pieței negre și de consolidare a capacității instituționale de monitorizare și control. (…) Această nouă performanță a fost posibilă prin dezvoltarea unui instrument de detectare a site-urilor-clonă, care identifică platformele ce păstrează aceeași rădăcină și se multiplică prin utilizarea unor domenii diferite” – comunicat ONJN

Cum au fost descoperite platformele ilegale

ONJN a dezvăluit cum a reușit să dezvolte un sistem informatic care să identifice site-urile clonă. Sistemul detectează platformele care folosesc aceeași infrastructură, dar își schimbă domeniul pentru a evita măsurile de blocare. Noile instrumente digitale permit identificarea mai rapidă a rețelelor de site-uri ilegale și reduc timpul de introducere al acestora pe lista neagră.

Reacția președintelui ONJN

Vlad-Cristian Soare, a transmis că jocurile de noroc ilegale sunt o adevărată provocare la nivel european și că România încearcă să răspundă prin modificări legislative și prin digitalizarea activității instituției. „Piața neagră reprezintă o problemă sistemică la nivel european. Peste 70% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată de operatori ce activează pe piața neagră.

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În România, ONJN acționează ferm și folosește toate instrumentele instituționale disponibile pentru combaterea acestui fenomen. În contextul limitărilor bugetare, al imposibilității extinderii schemei de personal și al dificultății de a atrage specialiști IT în condițiile salariale actuale – aproximativ 6.000 de lei net pe lună – soluția este una singură: adaptarea legislației și digitalizarea accelerată a instituției”, a declarat președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare.

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Procesul de digitalizare este în curs. ONJN are bugetul alocat și, cu sprijinul Autorității pentru Digitalizarea României, declanșează procedura pentru dezvoltarea instrumentelor de monitorizare, utilizând cât mai mult infrastructura cloud-ului privat guvernamental. După obținerea accesului la serverele organizatorilor de jocuri de noroc online, volumul de metadate disponibil impune folosirea unor instrumente digitale avansate pentru analiză și pentru obținerea rezultatelor urmărite.

Chiar și în absența temporară a acestor instrumente, ONJN a identificat tranzacții suspecte și riscuri de manipulare a GGR, constatări care au determinat sesizarea organelor competente, situație ce a fost comunicată public încă din 27 februarie 2026, cu mult înaintea publicării raportului Curții de Conturi ce vizează o perioadă anterioară mandatului meu (2024), prin care au fost semnalate fapte similare. Rezultatele de astăzi arată că instituția își exercită autoritatea, își consolidează capacitatea de control și face pași importanți în tranziția de la o abordare reactivă la una bazată pe tehnologie, date și intervenție rapidă” – comunicat ONJN

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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