Lovitură pentru piața neagră! ONJN a „blocat” aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Record în România

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Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc desfășoară una dintre cele mai ample acțiuni împotriva pieței negre din ultimii ani. Aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc au fost introduse pe lista neagră după cea mai recentă ședință a Comitetului de Supravegheră. În urma acestei măsuri, aproximativ 1180 de platforme au fost „blocate” în mandatul actualei conduceri a ONJN.

ONJN a inclus pe lista neagră aproape 800 de site-uri ilegale

Vineri, 31 iulie, ONJN a emis un comunicat în care a transmis că cele aproximativ 800 de platforme nou introduse pe lista neagră se adaugă celor circa 370 de site-uri blocate anterior în actualul mandat al conducerii instituției. Reprezentanții Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc susțin că acțiunea aceasta face parte din startegia de și de consolidare a capacității de monitorizare a

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Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc continuă acțiunile ferme de combatere a pieței negre și de consolidare a capacității instituționale de monitorizare și control. (…) Această nouă performanță a fost posibilă prin dezvoltarea unui instrument de detectare a site-urilor-clonă, care identifică platformele ce păstrează aceeași rădăcină și se multiplică prin utilizarea unor domenii diferite” – comunicat ONJN

Cum au fost descoperite platformele ilegale

ONJN a dezvăluit cum a reușit să dezvolte un sistem informatic care să identifice site-urile clonă. Sistemul detectează platformele care folosesc aceeași infrastructură, dar își schimbă domeniul pentru a evita măsurile de blocare. Noile instrumente digitale permit identificarea mai rapidă a rețelelor de site-uri ilegale și reduc timpul de introducere al acestora pe lista neagră.

Reacția președintelui ONJN

Vlad-Cristian Soare, a transmis că jocurile de noroc ilegale sunt o adevărată provocare la nivel european și că România încearcă să răspundă prin modificări legislative și prin digitalizarea activității instituției. „Piața neagră reprezintă o problemă sistemică la nivel european. Peste 70% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată de operatori ce activează pe piața neagră.

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În România, ONJN acționează ferm și folosește toate instrumentele instituționale disponibile pentru combaterea acestui fenomen. În contextul limitărilor bugetare, al imposibilității extinderii schemei de personal și al dificultății de a atrage specialiști IT în condițiile salariale actuale – aproximativ 6.000 de lei net pe lună – soluția este una singură: adaptarea legislației și digitalizarea accelerată a instituției”, a declarat președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare.

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