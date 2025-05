Lovitură pentru Rapid! „Decizia nu a fost ușoară, dar a venit după multe gânduri și discuții”

Rapid traversează o perioadă dificilă, după ce . Rezultatele slabe din play-off au îndepărtat formația giuleșteană de cupele europene, dar și de suporterii. Unii dintre ei au luat o decizie dură.

Rapidul, părăsită de o parte dintre suporteri

Clubul Rapid traversează o perioadă de incertitudine, mai ales după ce echipa a ratat cel mai important obiectiv al sezonului: câștigarea Cupei României Betano. Eliminarea din competiție a destabilizat formația alb-vișinie, iar Marius Șumudică a încercat să-și dea demisia.

După o ședință de urgentă cu Dan Șucu, Victor Angelescu și Cristi Săpunaru, antrenorul român , mai ales că Rapidul .

La meciul din Giulești cu FCSB, gruparea antrenată de Șumi s-a bucurat de susținerea masivă a suporterilor, în ciuda faptului că .

Cu câteva zile înaintea , un grup de suporteri giuleșteni au făcut un anunț important cu privire la susținerea echipei alb-vișinii. Este vorba despre „Moldova Vișinie”.

Comunicat Moldova Vișinie

„MOLDOVA VIȘINIE – UN PAS ÎNAPOI, CU SUFLETUL TOT ACOLO

Au fost ani frumoși. Grei. Plini de sacrificii, de momente pe care nu le vom uita niciodată. Am fost acolo mereu. Pe ploaie, pe vânt, pe stadion sau pe drumuri interminabile, în fiecare colț de țară, fără să cerem nimic în schimb. Doar pentru Rapid.

Astăzi, cu inima strânsă, anunțăm retragerea brigăzii Moldova Vișinie din activitatea peluzei. Decizia nu a fost ușoară, dar a venit după multe gânduri și discuții. Motivele rămân ale noastre – nu căutăm să arătăm cu degetul, nu vrem scandal. Ce-am făcut, am făcut din suflet.

Suntem mândri. Că am început din Liga a 5-a, când eram puțini dar cu inima mare. Că am fost acolo la fiecare meci, cu vocea și steagul sus. Că am ținut vie o flacără care nu se stinge niciodată – dragostea pentru Rapid. Am fost acolo înainte de LVI 2017 și am rămas până azi. Prezenți, constanți, fără interese, fără compromisuri.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în toți acești ani. Mulțumim în mod special lui Liviu – pentru încredere, pentru susținere, pentru tot. Sperăm din suflet ca lucrurile să revină pe un făgaș normal. Pentru că Rapid e mai important decât oricine. Decât orice brigadă. Orice nume. Orice interes.

Noi vom fi în continuare în peluză. Poate fără însemne, dar cu aceeași inimă vișinie. Pentru că Rapid nu se părăsește. Se trăiește. Se iubește. Se suferă și se cântă pentru el până la capăt.

Cu capul sus și sufletul plin,

Moldova Vișinie”, au scris aceștia pe Facebook.