Lovitură pentru Rapid! Unul dintre căpitanii lui Daniel Pancu, dorit în Turcia

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Răzvan Philippe Onea (28 de ani), , va intra în ultimele 6 luni de contract și ar putea pleca de la Rapid încă din iarnă. FANATIK are toate detaliile.

Răzvan Onea, dorit de o echipă din Turcia

În acest moment, incertitudine planează . Din informațiile obținute de site-ul nostru, fundașul dreapta este dorit în Turcia, la Bașakșehir.

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De altfel, la meciul dintre Rapid și Corvinul Hunedoara din SuperLiga, câștigat de alb-vișinii cu 2-0, jucătorul a fost urmărit pe stadionul Giulești de directorul sportiv al turcilor. Echipa din Istanbul care în 2020 a câștigat campionatul în Turcia se află pe locul 12 în clasament, cu doar 11 puncte după 9 etape.

Fotbalistul evaluat la 850.000 de euro, care a venit în 2002 de la CSMS Iași intră de la 1 ianuarie în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice echipă.

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Răzvan Onea pleacă de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu

Victor Angelescu a vorbit despre situația lui Răzvan Onea: „E de mult timp la noi, eu cred că va prelungi și știu că va prelungi. Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri. Nu intru în detalii că sunt negocieri și vedem la final. E vorba de Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea”, a mai dezvăluit președintele Rapidului la .

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Alături de la Lars Kramer, Marian Aioani și Răzvan Onea sunt căpitanii Rapidului. Transferat pentru 100.000 de euro, Rapidul îl poate pierde gratis pe Onea în vara viitoare. În cei patru ani petrecuți în alb-vișiniu, Onea a evoluat în 119 meciuri și a reușit 3 goluri.

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