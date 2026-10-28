Sport

Lovitură pentru Rapid! Unul dintre căpitanii lui Daniel Pancu, dorit în Turcia

Bogdan Ciutacu
28.10.2026 | 23:20
Lovitura pentru Rapid Unul dintre capitanii lui Daniel Pancu dorit in Turcia
EXCLUSIV FANATIK
Onea, dorit în Turcia / Foto: Sport Pictures
Unul dintre căpitanii Rapidului ar putea să plece din Giulești. Dezvăluiri de ultimă oră.
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Răzvan Philippe Onea (28 de ani), unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui Daniel Pancu, va intra în ultimele 6 luni de contract și ar putea pleca de la Rapid încă din iarnă. FANATIK are toate detaliile.

Răzvan Onea, dorit de o echipă din Turcia

În acest moment, incertitudine planează în privința prelungirii contractului lui Răzvan Onea cu Rapid. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fundașul dreapta este dorit în Turcia, la Bașakșehir.

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De altfel, la meciul dintre Rapid și Corvinul Hunedoara din SuperLiga, câștigat de alb-vișinii cu 2-0, jucătorul a fost urmărit pe stadionul Giulești de directorul sportiv al turcilor. Echipa din Istanbul care în 2020 a câștigat campionatul în Turcia se află pe locul 12 în clasament, cu doar 11 puncte după 9 etape.

Fotbalistul evaluat la 850.000 de euro, care a venit în 2002 de la CSMS Iași intră de la 1 ianuarie în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice echipă.

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Răzvan Onea pleacă de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu

Victor Angelescu a vorbit despre situația lui Răzvan Onea: „E de mult timp la noi, eu cred că va prelungi și știu că va prelungi. Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri. Nu intru în detalii că sunt negocieri și vedem la final. E vorba de Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea”, a mai dezvăluit președintele Rapidului la Prima Sport.

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Alături de la Lars Kramer, Marian Aioani și Răzvan Onea sunt căpitanii Rapidului. Transferat pentru 100.000 de euro, Rapidul îl poate pierde gratis pe Onea în vara viitoare. În cei patru ani petrecuți în alb-vișiniu, Onea a evoluat în 119 meciuri și a reușit 3 goluri.

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  • 4 ani are Răzvan Onea la Rapid
  • 1 ianuarie 2027 e data la care fundașul dreapta intră în ultimele 6 luni de contract
  • 850.000 de euro e cota jucătorului
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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