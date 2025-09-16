Lovitură pentru Real Madrid! Primul verdict în cazul accidentării lui Alexander-Arnold cu Marseille: „Ghinion pentru Xabi!”

Real Madrid l-a pierdut pe Trent Alexander-Arnold după doar 5 minute contra francezilor de la Marseille Care a fost primul verdict dat în cazul fundașului lateral adus în vara acestui an de la Liverpool.

Cât lipsește Trent Alexander-Arnold de la Real Madrid după accidentarea cu Marseille

Meciul de pe „Santiago Bernabeu” dintre Real Madrid și Olympique Marseille a început cum nu se putea mai prost pentru madrileni. După aproape 5 minute de joc, Xabi Alonso a fost nevoit să facă prima schimbare.

Trent Alexander-Arnold a cerut îngrijiri medicale, iar durerile resimțite l-au făcut să părăsească terenul și să îi lase locul veteranului Daniel Carvajal. Jurnaliștii de la Marca au analizat faza în care fundașul lateral englez s-a accidentat și au dat verdictul.

„Îl lasă pe jucător indisponibil patru săptămâni!”

„Trent va trebui să treacă prin teste în următoarele zile, dar gestul pe care l-a făcut în momentul accidentării nu prevestește nimic bun. Clasica lovitură în spate care, în cel mai bun caz, îl lasă pe jucător indisponibil patru săptămâni.

Ghinion pentru Xabi, având în vedere maratonul de meciuri care urmează pentru Madrid: șase, inclusiv cel cu Marsilia, în 18 zile!”, au notat jurnaliștii spanioli de la

iar jurnaliștii au invocat că scenariul oboselii musculare iese din calcul: „Arnold nu jucase pentru echipa națională în ultima pauză internațională și nu fusese titular împotriva lui Real Sociedad sâmbăta trecută, așa că oboseala musculară nu poate fi pusă pe seama accidentării”, mai precizează sursa menționată.