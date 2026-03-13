Sport

Lovitură pentru Real Madrid! S-a accidentat după prestația solidă din meciul cu Manchester City

Real Madrid este în impas în ceea ce privește accidentările! Unul dintre cei mai buni jucători din meciul cu City va efectua un RMN și ar putea lipsi timp de mai multe săptămâni
Ciprian Păvăleanu
13.03.2026 | 09:30
Lovitura pentru Real Madrid Sa accidentat dupa prestatia solida din meciul cu Manchester City
ULTIMA ORĂ
Real Madrid se confruntă cu o nouă accidentare după meciul cu Manchester City. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Real Madrid a jucat surprinzător de bine împotriva lui Manchester City, iar Federico Valverde și Thibaut Courtois au fost cei mai buni oameni ai „los blancos”. Totuși, pe lângă cei doi, mai mulți fotbaliști au avut prestații solide, printre care și Ferland Mendy. Din păcate, el a părăsit terenul după o singură repriză din cauza unei accidentări la bicepsul femural.

Vești proaste pentru Real Madrid! Se mărește lista de accidentări

Real Madrid este decimată de accidentări și tocmai din această cauză pleca cu șansa a doua împotriva lui Manchester City. Cu toate acestea, echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a demonstrat din nou că tricoul alb are o strălucire aparte în UEFA Champions League și a strivit-o pe Manchester City cu scor de neprezentare. Diferența putea fi chiar mai mare, însă Vinicius a ratat o lovitură de la 11 metri, pe care tot el o obținuse.

ADVERTISEMENT

Astfel, madrilenii par să fie cu un pas și jumătate în sferturile de finală, însă există și o parte negativă în ultimul meci de pe Bernabeu. Proaspăt revenit după accidentare, francezul Ferland Mendy, care a avut o primă repriză de excepție, a suferit o nouă leziune musculară și urmează să facă un RMN pentru a stabili gravitatea sa.

Fundașul stânga s-ar alătura unei liste lungi de indisponibilități pentru Real Madrid, însă vestea bună este că „los blancos” ar putea să-i aibă la retur atât pe Kylian Mbappe, cât și pe Jude Bellingham, ambii absenți la partida tur contra formației lui Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul...
Digi24.ro
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Rodrygo, sezon terminat la Real Madrid! Kylian Mbappe refuză intervenția chirurgicală

În acest moment, Real Madrid trebuie să joace fără trei dintre oamenii de bază din ofensivă. Jude Bellingham, Kylian Mbappe și Rodrygo au fost marii absenți de la ultimele meciuri. Ultimul dintre ei nu va mai putea evolua în acest sezon după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în meciul cu Getafe. Astfel, extrema braziliană nu doar că nu va mai putea juca pentru madrileni, ci nu va putea participa nici la Campionatul Mondial, care va avea loc în vara acestui an.

Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digisport.ro
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
ADVERTISEMENT

Jude Bellingham și Kylian Mbappe sunt pe cale să revină și probabil că vor fi în lot pentru următoarea partidă cu Manchester City, însă situația golgheterului lui Real Madrid este una destul de complicată. Despre el s-a scris că ar avea o accidentare destul de gravă la genunchi, care ar necesita o intervenție chirurgicală, însă Mbappe refuză acest lucru, mai ales în contextul apropierii turneului final din SUA, Canada și Mexic.

VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât...
Fanatik
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Elias Charalambous a revenit la treabă după despărțirea de FCSB! Unde l-a surprins...
Fanatik
Elias Charalambous a revenit la treabă după despărțirea de FCSB! Unde l-a surprins presa din Cipru pe antrenor
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea...
Fanatik
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scos din sărite de fanii bucureșteni, Nicolae Ceaușescu a ordonat demolarea unui stadion...
iamsport.ro
Scos din sărite de fanii bucureșteni, Nicolae Ceaușescu a ordonat demolarea unui stadion din Capitală: 'De mâine îl radeți pe ăsta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!