Lovitură pentru Real Madrid! S-a accidentat după prestația solidă din meciul cu Manchester City

Real Madrid a jucat surprinzător de bine împotriva lui Manchester City, iar Federico Valverde și Thibaut Courtois au fost cei mai buni oameni ai „los blancos”. Totuși, pe lângă cei doi, mai mulți fotbaliști au avut prestații solide, printre care și Ferland Mendy. Din păcate, el a părăsit terenul după o singură repriză din cauza unei accidentări la bicepsul femural.

Vești proaste pentru Real Madrid! Se mărește lista de accidentări

Real Madrid este decimată de accidentări și tocmai din această cauză pleca cu șansa a doua împotriva lui Manchester City. Cu toate acestea, echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a demonstrat din nou că tricoul alb are o strălucire aparte în UEFA Champions League și a strivit-o pe Manchester City cu scor de neprezentare. Diferența putea fi chiar mai mare, însă Vinicius a ratat o lovitură de la 11 metri, pe care tot el o obținuse.

Astfel, madrilenii par să fie cu un pas și jumătate în sferturile de finală, însă există și o parte negativă în ultimul meci de pe Bernabeu. Proaspăt revenit după accidentare, francezul Ferland Mendy, care a avut o primă repriză de excepție, a suferit o nouă leziune musculară și urmează să facă un RMN pentru a stabili gravitatea sa.

Fundașul stânga s-ar alătura unei liste lungi de indisponibilități pentru Real Madrid, însă vestea bună este că „los blancos” ar putea să-i aibă la retur atât pe Kylian Mbappe, cât și pe Jude Bellingham, ambii absenți la partida tur contra formației lui Pep Guardiola.

Rodrygo, sezon terminat la Real Madrid! Kylian Mbappe refuză intervenția chirurgicală

În acest moment, Real Madrid trebuie să joace fără trei dintre oamenii de bază din ofensivă. Jude Bellingham, Kylian Mbappe și Rodrygo au fost marii absenți de la ultimele meciuri. Ultimul dintre ei nu va mai putea evolua în acest sezon după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în meciul cu Getafe. va avea loc în vara acestui an.

Jude Bellingham și Kylian Mbappe sunt pe cale să revină și probabil că vor fi în lot pentru următoarea partidă cu Manchester City, însă situația golgheterului lui Real Madrid este una destul de complicată. Despre el s-a scris că ar avea o accidentare destul de gravă la genunchi, care ar necesita o intervenție chirurgicală,