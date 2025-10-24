Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”. Ce spune regulamentul FIFA

ADVERTISEMENT

Lisav Eissat (20 de ani) a debutat pentru naționala României în amicalul cu Moldova, câștigat de „tricolori” cu scorul de 2-1. Anterior, fundașul evoluase pentru reprezentativele de juniori ale Israelului. Fundașul central a fost convocat pe lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din noiembrie.

Israel vrea să i-l „fure” României pe Lisav Eissat

Selecționarea lui Lisav Eissat pentru „dubla” cu Moldova și Austria a stârnit reacții mixte în România. Fundașul central a debutat în amicalul disputat împotriva vecinilor noștri.

ADVERTISEMENT

Născut în Haifa, din tată israelian și mamă româncă, Lisav Eissat a decis să evolueze sub tricolor. din cauza faptului că promovarea sa la naționala de seniori a Israelului a întârziat să vină.

Potrivit , . Oficialii din „Țara Sfântă” vor acum să îl convingă pe stoper să revină asupra deciziei.

ADVERTISEMENT

„Deși anturajul lui Lisav Eissat susține că jucătorul va continua să joace pentru naționala României, iar acest subiect ar fi unul închis, Federația Israeliană de Fotbal este convinsă că încă mai poate face multe lucruri pe această temă”, scriu israelienii.

ADVERTISEMENT

O sursă din cadrul Federației Israeliene a transmis: „Chiar dacă șansa este una mică, trebuie să încercăm ca Lisav să joace pentru Israel. El este israelian, joacă la Maccabi Haifa și, chiar dacă a existat o problemă, trebuie să încercăm să o rezolvăm”.

Ce prevede regulamentul FIFA

Foarte probabil, situația jucătorului de la Maccabi Haifa va fi clarificată în noiembrie, atunci când „tricolorii” vor juca împotriva Bosniei și a statului San Marino în ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale. În schimb, Israel va disputa atunci un amical cu Lituania și va evolua împotriva Moldovei în preliminarii.

ADVERTISEMENT

Presa din Israel scrie că r . Totuși, jurnaliștii sunt sceptici că fotbalistul va reveni asupra deciziei.

„Având în vedere că a jucat 90 de minute doar într-un meci amical, Israelul are posibilitatea de a-l întoarce din drum pe Lisav, conform regulamentului FIFA în vigoare. Cu toate acestea, surse apropiate de jucător susțin că o clauză suplimentară din regulamentul FIFA stipulează că un jucător nu poate reveni la o națională la care a evoluat anterior, chiar dacă vine după un singur meci amical”, au mai scris israelienii.