Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”. Ce spune regulamentul FIFA

Echipa națională a României ar putea primi o lovitură în plin din cauza lui Lisav Eissat. Israelienii vor să îl deturneze pe fundașul central care tocmai a debutat sub tricolor
Cristian Măciucă
24.10.2025 | 16:55
Lisav Eissat la intonarea imnului de stat inaintea meciului amical de fotbal dintre Romania si Moldova, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, joi 9 octombrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Lisav Eissat (20 de ani) a debutat pentru naționala României în amicalul cu Moldova, câștigat de „tricolori” cu scorul de 2-1. Anterior, fundașul evoluase pentru reprezentativele de juniori ale Israelului. Fundașul central a fost convocat pe lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din noiembrie.

Israel vrea să i-l „fure” României pe Lisav Eissat

Selecționarea lui Lisav Eissat pentru „dubla” cu Moldova și Austria a stârnit reacții mixte în România. Fundașul central a debutat în amicalul disputat împotriva vecinilor noștri.

Născut în Haifa, din tată israelian și mamă româncă, Lisav Eissat a decis să evolueze sub tricolor. Tatăl fotbalistului a dezvăluit că Lisav a luat această decizie din cauza faptului că promovarea sa la naționala de seniori a Israelului a întârziat să vină.

Potrivit Sport5, Federația Israeliană de Fotbal nu se împacă cu ideea ca Eissat să joace pentru naționala României. Oficialii din „Țara Sfântă” vor acum să îl convingă pe stoper să revină asupra deciziei.

„Deși anturajul lui Lisav Eissat susține că jucătorul va continua să joace pentru naționala României, iar acest subiect ar fi unul închis, Federația Israeliană de Fotbal este convinsă că încă mai poate face multe lucruri pe această temă”, scriu israelienii.

O sursă din cadrul Federației Israeliene a transmis: „Chiar dacă șansa este una mică, trebuie să încercăm ca Lisav să joace pentru Israel. El este israelian, joacă la Maccabi Haifa și, chiar dacă a existat o problemă, trebuie să încercăm să o rezolvăm”.

Ce prevede regulamentul FIFA

Foarte probabil, situația jucătorului de la Maccabi Haifa va fi clarificată în noiembrie, atunci când „tricolorii” vor juca împotriva Bosniei și a statului San Marino în ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale. În schimb, Israel va disputa atunci un amical cu Lituania și va evolua împotriva Moldovei în preliminarii.

Presa din Israel scrie că regulamentul FIFA încă îi permite lui Eissat să reprezinte naționala din „Țara Sfântă”. Totuși, jurnaliștii sunt sceptici că fotbalistul va reveni asupra deciziei.

„Având în vedere că a jucat 90 de minute doar într-un meci amical, Israelul are posibilitatea de a-l întoarce din drum pe Lisav, conform regulamentului FIFA în vigoare. Cu toate acestea, surse apropiate de jucător susțin că o clauză suplimentară din regulamentul FIFA stipulează că un jucător nu poate reveni la o națională la care a evoluat anterior, chiar dacă vine după un singur meci amical”, au mai scris israelienii.

