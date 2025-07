Lovitură pentru șeful Eximbank. Ilie Bolojan a cerut revocarea acestuia din funcție: „Sesizarea va pleca la Parchet”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marți, că vor fi luate măsuri dure în ceea ce-l privește pe șeful Eximbank, Traian Halalai, după Șeful Guvernului spune că a solicitat ministrului de Finanțe ca directorul băncii să fie revocat din funcție.

Ilie Bolojan a solicitat ca șeful Eximbank să plece din funcție

Precizările au fost făcute în cadrul unui interviu la . De asemenea, Ilie Bolojan spune că sesizarea privind clădirea RA-APPS, în care funcționează instituția financiară, va fi trimisă la Parchet.

„Am cerut Ministerului de Finanţe să declanşeze procedura de înlocuire din funcţie a directorului de la bancă. În aceste zile, dacă nu mâine sau poimâine, va pleca sesizarea la parchet.

Sper că cineva va constata că nu putem avea pentru aceeaşi clădire două expertize făcute de două companii de stat, două evaluări care arată că un preţ de 60.000 de euro este preţ de piaţă în acelaşi loc şi o altă expertiză care arată că 180.000 de euro este tot în acelaşi loc tot pentru acea clădire un preţ de piaţă”, a declarat Ilie Bolojan.

Reacția dură a premierului: „Pur și simplu m-a revoltat”

Premierul a catalogat acest caz drept „scandalos” și susține că dacă instituțiile statului ar fi funcționat, astfel de situații nu ar exista. „Eu când am văzut că , că dă în chirie prin intermediar, pur și simplu m-a revoltat”, a adăugat șeful Guvernului.

De asemenea, activitatea RA-APPS (Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat) a ajuns în atenția premierului. Ilie Bolojan susține că situația de la Eximbank „se vedea din avion” și nu înțelege de ce a fost acceptată.

„Cât am fost secretar și am avut în subordine directă RA-APPS nu le-am mai permis să dea spații la prieteni. Am dat aceste spații la instituții care nu au sedii și am făcut ordine în acea perioadă la RA-APPS”, mai spune prim-ministrul Bolojan.