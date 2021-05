Lovitură pentru Sorin Bontea la „Chefi la Cuțite”, care a mai pierdut un concurent în ediția de luni seară. Preparatul său nu s-a ridicat la așteptările celor trei jurați, așa că a fost eliminat.

Chiar dacă este o pierdere mare pentru echipa sa, chef Bontea nu a fost surprins de această situație, mai ales că a fost al șaselea duel consecutiv și era greu să scape de eliminare.

Ultimii doi concuenți cu cele mai mici punctaje au fost din echipa verde, însă doar unul dintre ei a reușit să se salveze și să lupte mai departe.

Lovitură pentru Sorin Bontea de la Chefi la cuțite. Cine a părăsit echipa sa

Este vorba despre Francisco Jose Garcia Lopez, care nu a fost luat prin surprindere de această eliminare. Bărbatul de origine spaniolă a ajuns în această situație alături de Dorin Voiasciuc, colegul său, care a reușit să se salveze la limită.

Dorin a fost nemulțumit de punctajul primit, considerând că preparatul său merita mai mult.

Pe de altă parte, Francisco a acceptat înfrângerea și se aștepta ca felul său de mâncare să nu fie tocmai pe placul chefilor.

Francisco a fost fericit că a gătit ceea ce și-a dorit, chiar dacă rezultatul nu l-a ajutat să meargă mai departe alături de coechipierii săi.

„Eu mă duc de aici cu capul sus pentru că am gătit ce am vrut. Am fost liber”, a declarat Francesco Garcia în cadrul show-ului culinar.

Reacția lui Sorin Bontea, după ce a mai pierdut un concurent

Din moment ce a trecut prin atâtea dueluri, chef Botea nu a mai fost luat pe nepregătite de această eliminare și s-ar fi așteptat să piardă pe cineva.

Juratul a recunoscut că îi pare rău de Francesco, mai ales că avea întotdeauna o atitutine pozitivă și era o prezență plăcută.

„Îmi pare rău de el. E simpatic, e muncitor. Este vesel mereu. M-aș fi bucurat să nu plece nimeni acasă, dar în momentul când ești 6 dueluri la rând e greu să scapi”, a declarat cheful.

Într-o ediție de săptămâna trecută „Chefi la Cuțite”, Francesco și Dorin au fost pe punctul de a se lua la bătaie. Totul a început atunci când acesta din urmă a considerat că spanionul nu a decojit o pară așa cum ar fi trebuit.

În ediția de marți, 11 mai, Sorin Bontea a mai pierdut un concurent important, pe Alexandro Matias, care era foarte apropiat de coechipierii săi. Eliminarea lui s-a lăsat cu multe lacrimi în echipa verde.