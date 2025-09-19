Sport

Lovitură pentru titularul de la FCSB! FIFA a intrat pe fir și a făcut anunțul

Probleme mari pentru un jucător important de la FCSB. Naționala sa ar putea rata calificarea la Mondialul de anul viitor. FIFA a deschis o anchetă.
Alex Bodnariu
19.09.2025 | 10:42
Lovitură pentru titularul de la FCSB! Riscă să piardă calificarea la Campionatul Mondial dintr-o greșeală stupidă

Africa de Sud, selecționata la care joacă și fundașul central de la FCSB, Ngezana, ar putea rata Campionatul Mondial din 2026 dintr-un motiv stupid. Naționala „Bafana Bafana” a folosit, în luna martie, un fotbalist fără drept de joc, într-un meci cu Lesotho, iar FIFA a demarat o anchetă.

O greșeală organizatorică îl poate costa pe Ngezana calificarea la Mondial

Este vorba despre partida cu Lesotho, câștigată de naționala lui Ngezana cu 2-0. Mijlocașul Teboho Mokoena a fost trimis pe teren, deși era suspendat, întrucât primise deja anterior două cartonașe galbene. Acesta a fost inclus pe foaia de joc și a prins și minute pe teren.

Greșeala nu a fost trecută neobservată. FIFA a anunțat că a deschis o anchetă, iar naționala Africii de Sud riscă să piardă meciul cu Lesotho cu 0-3 la „masa verde”, deși „Bafana Bafana” s-a impus pe teren, clar, cu scorul de 2-0.

Sud-africanii și-au recunoscut greșeala comisă, însă, în astfel de cazuri, FIFA acționează, de regulă, conform regulamentului, și e greu de crezut că naționala lui Ngezana va scăpa cu fața curată.

„FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, a informat săptămâna aceasta Federația Sud-Africană de Fotbal că a deschis procedurile de transfer din cauza introducerii mijlocașului Teboho Mokoena în victoria cu 2-0 asupra Lesotho, au confirmat oficialii”, anunță Reuters.

Africa de Sud tremură pentru calificarea la Campionatul Mondial

O posibilă înfrângere la „masa verde” ar complica mult calculele în privința calificării la Campionatul Mondial de anul viitor. Africa de Sud e lider în grupa C, cu 17 puncte, însă ar putea pierde 3 dacă va fi sancționată pentru greșeala comisă în partida cu Lesotho.

Asta ar duce-o la egalitate cu naționala Beninului și la doar 3 lungimi în fața celor din Benin și Nigeria. Dacă FIFA va sancționa naționala Africii de Sud, se anunță o luptă extrem de strânsă pentru primul loc, mai ales că „Bafana Bafana” va juca în ultimele două etape cu Rwanda și Benin, în deplasare.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
