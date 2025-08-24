Sport

Primele vești despre situația lui Ștefan Baiaram! Atacantul a ieșit accidentat din meciul cu Petrolul. Update exclusiv

Ștefan Baiaram a terminat accidentat duelul Universitatea Craiova - Petrolul 2-0 din SuperLiga. Care sunt primele vești despre starea de sănătate a atacantului.
Răzvan Rădulescu
24.08.2025 | 21:19
Ștefan Baiaram a acuzat o accidentare serioasă la meciul cu Petrolul din SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.

Universitatea Craiova a câștigat duelul de pe teren propriu cu Petrolul, scor 2-0, în etapa a 7-a din SuperLiga. Ștefan Baiaram, unul dintre marcatori, s-a accidentat, iar FANATIK a aflat în exclusivitate detalii despre situația atacantului în vârstă de 22 de ani.

UPDATE: Cum se simte Ștefan Baiaram după ce a ieșit accidentat în meciul cu Petrolul

Mirel Rădoi a primit o primă veste bună înainte de duelul cu Istanbul Başakşehir. Ștefan Baiaram, vedetă din echipa Universității Craiova, a acuzat probleme medicale pe finalul duelului cu Petrolul, din campionat, și a fost scos de pe teren.

Din informațiile FANATIK, fotbalistul Universității Craiova, cel mai probabil, va evolua în returul din Conference League. El nu a fost transportat la spital. Baiaram a simțit o durere și a preferat să iasă de pe teren, însă a plecat de la stadion pe propriile picioare.

Ștefan Baiaram s-a accidentat și e incert pentru returul cu Bașakșehir

Alexandru Crețu și Ștefan Baiaram au marcat pentru Universitatea Craiova în repriza a doua a duelului cu Petrolul de pe „Ion Oblemenco”. Baiaram, intrat în repriza secundă în locul lui Băsceanu, s-a accidentat.

În urma unul duel cu un adversar în minutul 86, Baiaram a acuzat dureri insuportabile la nivelul genunchiului stâng. La flash-interviu, atacantul în vârstă de 22 de ani a mărturisit că nu este sigur de prezența sa la returul decisiv din play-off-ul UEFA Conference League.

„Sincer, nu știu cum sunt. Mă doare și în momentul de față. Nu știu cum am călcat pe minge la acea fază și am simțit că a fugit genunchiul. Sper să fiu bine, numai la acest lucru mă gândesc, și mă bucur că am câștigat”, a declarat Ștefan Baiaram.

Mirel Rădoi, optimist în privința accidentării lui Baiaram: „Sperăm că nu e nimic grav”

Antrenorul Mirel Rădoi a vorbit, de asemenea, la flash-interviu despre accidentarea lui Ștefan Baiaram. Antrenorul care a revitalizat-o pe Universitatea Craiova a anunțat că verdictul în cazul accidentării atacantului va veni luni dimineață.

„Să sperăm că nu e nimic grav, vedem mâine dimineață după ce se trezește și după ce va face investigații medicale. E greu la momentul ăsta cineva să spună”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
