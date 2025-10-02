Lovitură pentru Universitatea Craiova! Cât lipsește Vladimir Screciu după cartonașul roșu cu Rakow

După o repriză tacticizată, în care nu au existat foarte multe ocazii de poartă, Oltenii s-au văzut conduși și rămași în inferioritate numerică la doar cinci minute de la reluarea partidei, după ce arbitrul i-a arătat cartonașul roșu direct lui Vladimir Screciu.

ADVERTISEMENT

Cât lipsește Vladimir Screciu după cartonașul roșu primit în Universitatea Craiova – Rakow

Primele cinci minute din repriza secundă au fost un adevărat calvar pentru Universitatea Craiova. Oltenii au primit gol încă din minutul 47, iar la doar patru minute distanță Vladimir Screciu l-a faultat pe Ishamael Barbara din poziție de ultim apărător.

Deși centralul nu a dictat nimic în timpul jocului, după o lungă analiză VAR el a întors decizia și i-a arătat cartonașul roșu mijlocașului Universității Craiova. Deși este vorba de un cartonaș roșu direct, Vladimir Screciu va absenta o singură etapă, deoarece duritatea faultului aproape că nu există.

ADVERTISEMENT

care deși a văzut cartonașul roșu direct în urma unui fault din spate la mijlocul terenului, forul de la Nyon a decis să-l suspende pentru o singură etapă.

Astfel, fotbalistul oltenilor va absenta doar pentru următoarea etapă din UEFA Conference League, pe care oltenii o vor disputa pe „Ion Oblemenco” în compania armenilor de la Noah.

ADVERTISEMENT

Ce spune regulamentul despre cartonașul roșu direct

Conform regulii 63, un jucător sau un oficial al echipei ce este eliminat de arbitru prin cartonașul roșu direct este suspendat pentru următorul meci în competițiile UEFA, fie că e vorba de Champions League, Europa League, Conference League sau Supercupa Europei.

ADVERTISEMENT

În cazul în care evenimentul a avut repercursiuni mai grave sau este considerat că integritatea corporală a cuiva a fost pusă în pericol, organele disciplinare UEFA sunt îndreptățire să mărească această sancțiune, inclusiv prin extinderea către alte competiții.

În cazul lui Vladimir Screciu, sancțiunea ce va fi aplicată va fi de o etapă, deoarece cartonașul său provine din faptul că a fost ultim apărător, ci nu dintr-un faul dur. Mijlocașul oltenilor doar a ținut ambele mâini pe atacantul polonezilor și i-a împiedicat deplasare către minge.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul pentru Universitatea Craiova

După meciul din Polonia, Oltenii se preăgtesc de o nouă deplasare, însă pe plan intern. Liderul SuperLigii va merge la București pentru a întâlni campioana en-titre, care a fost învinsă de Young Boys pe teren propriu în a doua etapă din Europa League.

După pauza competițională, Craiova revine cu un meci contra Unirii Slobozia, urmând să îi primească pe armenii de la Noah acasă, iar apoi să meargă la Clinceni pentru partida împotriva lui Metaloglobus București.