Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din SuperLiga. Exclusiv

Universitatea Craiova o va întâlni de două ori pe FCSB în decurs de patru zile. Primul duel va avea loc în ultima rundă din grupele Cupei României, ca mai apoi cele două formații să se confrunte în etapa a 27-a din SuperLiga. FANATIK a aflat că oltenii nu se vor putea baza pe Steven Nsimba în meciurile cu roș-albaștrii.

Steven Nsimba, out pentru „dubla” Universității Craiova cu FCSB

Steven Nsimba s-a accidentat în partida cu Dinamo și a fost nevoit să părăsească terenul. Atacantul a acuzat probleme medicale, s-a prăbușit pe gazon și nu a mai putut continua jocul. Francezul a fost înlocuit de Assad Al Hamlawi, palestinianul marcând unicul gol al Universității Craiova în meciul de pe Arena Națională.

Cluburile din SuperLiga traversează o perioadă aglomerată și nu au timp de repaus. Majoritatea echipelor au evoluat din trei în trei zile, campionatul programând o etapă intermediară, iar în Cupa României se dispută ultima rundă din grupe.

FANATIK a aflat că . Atacantul francez nu va evolua în derby-ul din Cupa României dintre Universitatea Craiova și FCSB.

Oltenii vor efectua investigații suplimentare și speră ca Steven Nsimba să nu treacă printr-o accidentare gravă. Totuși, șansele ca recuperarea atacantului să se producă până duminică, în ziua meciului cu FCSB din etapa 27 din SuperLiga, sunt minime.

Ștefan Baiaram, suspendat pentru ambele meciuri cu FCSB

Nu doar Steven Nsimba nu va putea evolua în partidele cu FCSB. Dacă atacantul francez se confruntă cu o accidentare, Ștefan Baiaram a avut un gest deplasat la finalul meciului cu Dinamo, când a scuipat un suporter, iar

În urma incidentelor de la finalul duelului Dinamo – Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram a primit din partea Comisiei de Disciplină o suspendare de două partide, astfel că va rata derby-urile cu FCSB din Cupă și SuperLiga. De menționat este faptul că tânărul jucător risca o sancțiune cuprinsă între 2 și 12 meciuri, însă Comisia a decis să îi acorde minimul pedepsei.

Universitatea Craiova, fără cei mai importanți jucători înainte de „dubla” cu FCSB

Absențele lui Ștefan Baiaram și Steven Nsimba vin în cel mai nepotrivit moment. Oltenii se vor duela de două ori cu FCSB în decurs de patru zile, iar indisponibilitatea celor doi ar putea cântări enorm.

Ștefan Baiaram (7 goluri și 4 pase decisive) și Steven Nsimba (8 goluri și 3 pase decisive) sunt principalii marcatori în campionat ai echipei pregătite de Filipe Coelho. Dacă, în Cupă, oltenii sunt calificați indiferent de rezultatul cu FCSB, în SuperLiga situația este diferită.

Universitatea Craiova este lider în clasament, cu 50 de puncte acumulate, însă un eșec cu FCSB ar conta enorm în economia sezonului. Rivalele Rapid și Dinamo întâlnesc adversari, cel puțin pe hârtie, mai accesibili, iar formațiile din București ar putea urca peste olteni dacă elevii lui Filipe Coelho vor ceda în etapa a 28-a din SuperLiga.