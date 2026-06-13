Lovitură pentru Universitatea Craiova! Jucătorul dorit de Mihai Rotaru a semnat până în 2029 cu altă echipă

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova caută soluții pentru întărirea lotului înaintea însă una dintre țintele recunoscute public de Mihai Rotaru nu va mai ajunge în Bănie.

Jurica Prsir nu mai ajunge la Universitatea Craiova. Croatul a semnat cu Wisła Płock

Jurica Prsir, mijlocașul croat de la HNK Gorica, a semnat un contract valabil până în 2029 cu Wisła Płock, formație care a anunțat oficial transferul. La doar câteva zile după ce Mihai Rotaru a dezvăluit că Jurica Prsir se află pe lista de transferuri a Universității Craiova, mijlocașul croat și-a decis viitorul.

ADVERTISEMENT

Patronul grupării din Bănie a recunoscut în cadrul podcastului „La Mijloc” că însă a lăsat să se înțeleagă încă de atunci că mutarea este dificil de realizat. „Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir”, declara Mihai Rotaru.

Între timp, viitorul fotbalistului s-a clarificat. Wisła Płock a anunțat oficial transferul lui Jurica Prsir, care a semnat un contract valabil până la 31 mai 2029.

Există însă un detaliu interesant al mutării. Deși acordul a fost parafat și prezentat oficial, croatul va deveni efectiv jucătorul formației poloneze începând cu data de 1 septembrie.

ADVERTISEMENT

Cine este Jurica Prsir, fotbalistul de 1.500.00 de euro ratat de U Craiova

Jurica Prsir a evoluat în ultimele sezoane pentru HNK Gorica și era evaluat de site-ul transfermarkt.com la 1,5 milioane de euro, fiind unul dintre cei mai apreciați mijlocași din campionatul Croației. Transferul său la Wisła Płock închide practic orice posibilitate ca acesta să mai ajungă în această vară sub comanda Universității Craiova, iar oficialii din Bănie sunt nevoiți să se reorienteze către alte variante pentru întărirea lotului.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a pus ochii pe „perla” din Liga 2

Nu doar Jurica Prsic a fost desemnat de către Mihai Rotaru. Acționarul majoritar de la Universitatea Craiova a transmis că îi plac mai mulți fotbaliști din campionatul intern. Printre cei numiți au fost Claudiu Petrila, Nicolae Păun și „Claudiu Petrila este un jucător pe care îl apreciem. Păun de la Sepsi este un jucător pe care îl apreciem. Mai sunt și la Dinamo. La Voluntari a venit Guțea. La FCSB nu ne băgăm, se creează animozități. Îmi place unul și de la FCSB, dar nu vă spun cine. Sunt anumiți jucători”, a mai spus Mihai Rotaru.