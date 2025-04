Lovitură pentru USR. Curtea de Apel respinge campania pentru Nicușor Dan. Ce spune Elena Lasconi

Curtea de Apel București a respins, joi, contestația depusă de USR împotriva deciziei Biroului Electoral Central (BEC), prin care formațiunii i se interzicea să susțină financiar candidatura lui Nicușor Dan. Judecătorii au decis că plângerea este nulă, iar hotărârea BEC rămâne valabilă. Prin urmare, USR nu are voie să îl sprijine pe Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

USR a pierdut. Curtea de Apel respinge campania pentru Nicușor Dan

Prezentă la proces, Elena Lasconi a salutat decizia instanței și a transmis un mesaj ferm: „Am curaj să fac dreptate și s-a văzut și în acest caz. Adevărul a fost de partea mea.” Ea a declarat că lupta a fost dificilă, dar necesară, nu doar pentru ea personal, ci și pentru cei care încă mai cred în

Lasconi a mai precizat că acest verdict nu este doar o victorie juridică, ci și una morală: „Această decizie nu este doar o reparație morală, ci și un semnal clar că dreptatea poate fi făcută în România atunci când ai curaj și nu te abați de la principii.” De asemenea, Elena Lasconi a mulțumit echipei sale de avocați și tuturor celor care au susținut-o în ultimele săptămâni destul de tensionate.

Elena Lasconi nu mai are un viitor în USR

Deși a câștigat procesul pentru campania electorală, . Asta reiese din declarațiile făcute de liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, la „Testul Puterii cu Denise Rifai”. Politicianul a vorbit despre viitorul Elenei Lasconi în formațiunea pe care a condus-o. Totul a pornit din momentul în care aceasta nu a vrut să se retragă din cursa pentru scaunul de la Cotroceni.

„Eu nu cred că mai are niciun viitor după ce se întâmplă zilele astea. Ar fi avut un viitor dacă se retrăgea și arăta că pune binele mai mare al României și al partidului pe primul loc și nu orgoliul și ambiția personală. Altfel nu cred că va mai avea susținere. Cred că e un lucru firesc să își dea demisia. După 18 mai ne gândim și la USR. Acum ne gândim cum putem să îl ajutăm pe Nicușor Dan”, a afirmat Moșteanu la FANATIK.ro.

Purtătorul de cuvânt al USR a explicat, încă o dată, de ce liderii formațiunii au decis să își retragă sprijinul pentru Elena Lasconi și de ce l-au ales pe Nicușor Dan să îi reprezinte în fața românilor. Se pare că totul este legat de cifre și, conform lui Moșteanu, Elena Lasconi nu avea deloc un scor bun în sondaje.

De ce nu au mai vrut USR-iștii să o susțină pe Lasconi la președinție

„Discuția e disonantă cu cei mai mulți care zic că era decizia corectă. Dar nu-i frumos față de Elena. Și cumva au dreptate și în prima propoziție și într-a doua, dar ele nu poate să existe împreună sau ar fi putut să existe doar dacă ar fi luat dânsa o decizie mai devreme. În momentul în care dânsa s-a încăpățânat să rămână în cursă, în ciuda evidențelor, că se bate la locul cinci, ajutându-i în felul ăsta pe Crin sau pe Ponta, noi am făcut ce trebuia.

(…) Deci nu aia e menirea noastră. Dintre alegătorii noștri nu ne-ar fi iertat vreodată, și dintre prieteni, familia, nu ne-ar fi iertat dacă noi am fi rămas încăpățânați să ne batem la 5 – 6% la sută și noi am fi dat un sprijin lui Nicușor pentru a se bate la locul doi acolo și a intra în finală și a câștiga președinția. Asta cred cei mai mulți colegi de-ai mei. Sunt și unii care, în ciuda acestor evidențe, sunt foarte supărați. Sunt și bătălii mai vechi din partid. Unii sunt foarte raționali și înțeleg foarte bine, dar o văd ca pe un moment bun să înceapă niște răfuieli”, a explicat liderul din USR.