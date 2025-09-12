Lovitură pentru Vladimir Screciu! Echipa interesată de fotbalistul Craiovei a transferat un alt mijlocaș defensiv

. Din câte se pare însă, israelienii au renunțat, cel puțin pentru moment, la ideea de a-l aduce pe internaționalul român, deoarece au ales să transfere un alt fotbalist, care evoluează pe același post.

Renunță Maccabi Haifa la Vladimir Screciu?

Maccabi Haifa a confirmat oficial transferul nigerianului Peter Agba, fotbalist de 22 de ani care evoluează pe același post ca Vladimir Screciu, cel de mijlocaș defensiv. Israelienii au achitat 1.2 milioane de euro pentru fotbalistul african, iar în acest context, este greu de crezut că îl vor aduce în această perioadă de transferuri și pe jucătorul Universității Craiova.

Scouteri de la Maccabi Haifa au fost prezenți la meciurile disputate în această lună de echipa națională a României, 0-3 cu Canada și 2-2 cu Cipru. Aceștia au dorit să îl urmărească pe Vladimir Screciu, însă nu au avut ocazia, deoarece .

Cine este Peter Agba, fotbalistul transferat de Maccabi Haifa

Peter Agba și-a început cariera în țara natală, la KSM Sport, și a făcut pasul spre Europa în 2021, la vârsta de 18 ani, când a semnat cu NK Zagorec, grupare din Croația. După un sezon, acesta s-a transferat la NK Dubrava Zagreb, iar un an mai târziu a semnat cu Olimpija Ljubljana, care a plătit 100.000 de euro în schimbul său.

Agba a fost un jucător de bază pentru gruparea din capitala Sloveniei, unde a fost coechipier cu Raul Florucz, fotbalist cu origini române care a ales să reprezinte Austria. Și acesta a părăsit-o pe Olimpija în această vară, pentru a semna cu gruparea belgiană Royale Union Saint-Gilloise, alături de care va evolua în Champions League.

În total, Peter Agba a jucat în 92 de partide pentru Olimpija, marcând 3 goluri și oferind 3 pase decisive. Africanul a câștigat și un trofeu, titlul de campion în sezonul precedent. La nivel internațional, acesta a jucat pentru naționala U17 a Nigeriei, însă nu a făcut pasul până în acest moment la prima reprezentativă.

