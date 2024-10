Lovitură pentru Wizz Air. HiSky a lansat zboruri către o destinație adorată de români

Lovitură pentru Wiz Air. HiSky a lansat zboruri către o . Firma aeriană cu sediul în Chișinău, Republica Moldova, reușește să bifeze o oportunitate foarte importantă pentru cei care adoră călătoriile în străinătate.

Eșec total pentru compania Wizz Air. HiSky a anunțat că a programat zboruri către un loc îndrăgit de turiștii din România

Eșec total pentru compania Wizz Air. HiSky a anunțat că a programat către un loc îndrăgit de turiștii din România. Reprezentanții firmei moldovene au transmis că au început să fie operate călătorii spre o destinație celebră.

ADVERTISEMENT

Începând din cursul zilei de luni, 14 octombrie 2024, oamenii pot ajunge mult mai ușor în capitala Franței. Cei care doresc să meargă la Paris au posibilitatea datorită acestei companii aeriene care a văzut potențialul curselor peste hotare.

Plecarea se va face de pe aeroportul din București, în timp ce aterizarea are loc pe principalul aeroport din Paris, Charles de Gaulle. Zborul are o durată de aproximativ 3 ore, în timp ce prețul unui bilet pleacă de la doar 59 de euro.

ADVERTISEMENT

Acești bani se achită pentru un singur segment, ceea ce înseamnă că pentru un zbor dus-întors cu HiSky se achită aproximativ 120 de euro. Destinația este accesibilă și pasagerilor care pleacă din Cluj Napoca, Oradea şi Timişoara.

Turiștii care zboară din aceste orașe importante ale României spre Paris au dreptul la acelaşi proces simplu de rezervare, însă vor avea parte de o scurtă oprire la Bucureşti atât pe segmentul dus, cât şi pe cel retur.

ADVERTISEMENT

În ce zile au loc zborurile HiSky spre Paris

Reprezentanții companiei HiSky au transmis prin intermediul unui comunicat de presă că, după cursa inaugurală, românii vor putea ajunge la Paris în mai multe zile din săptămână. Călătorii vor urca la bordul aeronavelor luni, miercuri și vineri.

Decolarea se va face de pe Aeroportul Henri Coandă, la ora 10:20, iar returul se va desfășura la ora locală 13:25. Pasagerii care folosesc această firmă de transport aerian pot achiziționa bilete și către alte destinații de top, cum ar fi New York, Dublin, Malaga, Barcelona, Bruxelles, Tel Aviv sau Frankfurt.

ADVERTISEMENT

„Aşa cum am făcut cu toate rutele regulate pe care am ales să le deschidem, am analizat şi interesul pe care românii îl au pentru Paris, dar şi profilul şi obiceiurile pasagerilor, care optează pentru această destinaţie.

Astfel, pentru pasagerii de business, dar şi pentru cei care accesează destinaţia pentru un city-break de numai câteva zile, am considerat că aeroportul principal este opţiunea care oferă cel mai eficient transfer către oraş.

Mai mult, Charles de Gaulle este şi un important nod de conexiune, către destinaţii care nu sunt momentan accesibile direct din România.

Aşadar, inaugurarea nu este decât un nou pas în direcţia cu care pasagerii noştri deja s-au obişnuit, servicii de cea mai bună calitate, dezvoltate exact pe nevoile lor”, a transmis Iulian Scorpan, CEO HiSky, conform .

HiSky are o flotă de opt aeronave Airbus, inclusiv o aeronavă de mari dimensiuni, cu autonomie de până la 13 ore de zbor. Compania operează curse regulate de pe aeroporturile din România, dar și zboruri charter, în parteneriat cu mai multe agenţii de turism.

În momentul de față, firma este al doilea cel mai important operator aerian de linie din țara noastră, în funcţie de numărul de pasageri transportaţi. HiSky este o companie cu capital integral privat, care este pe piață din anul 2021.

La numai doi ani de la începerea activității, în 2023, a atins deja pragul de 1 milion de pasageri transportați, în peste 20.000 de ore și mai mult de 8.700 de zboruri efectuate, conform datelor de pe site-ul oficial.