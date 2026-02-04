Sport

Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova

Noi bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Antrenorul croat nu se va putea baza pe un jucător extrem de important în meciul din etapa viitoare. Ratează Dinamo - Universitatea Craiova.
Alex Bodnariu
04.02.2026 | 21:57
Dinamo s-a duelat cu Farul miercuri seara, la Ovidiu. Partida a fost una încrâncenată, cu multe dueluri fizice. Zeljko Kopic a primit o veste proastă în minutele de prelungire ale primei reprize. Un jucător important a văzut cartonașul galben și va fi suspendat la derby-ul din weekend cu Universitatea Craiova.

Este vorba despre Karamoko. Atacantul celor de la Dinamo București a primit cartonașul galben pe finalul primei reprize a meciului de la Ovidiu. Acesta a fost al 4-lea avertisment încasat în acest sezon, ceea ce înseamnă automat o suspendare pentru o etapă.

Vestea este una destul de proastă pentru Dinamo. Karamoko nu va putea fi trecut pe foaia de joc la meciul din următoarea rundă. Zeljko Kopic rămâne astfel fără un om de bază din atac pentru partida cu Universitatea Craiova, programată pe data de 9 februarie.

Karamoko a ajuns în acest sezon la Dinamo și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Atacantul francez a bifat 19 meciuri pentru „câinii roșii” în Superliga și a reușit să marcheze deja șase goluri. Totuși, în partida cu Farul Constanța, disputată la Ovidiu, prestația sa a fost una destul de ștearsă.

Karamoko putea pleca de la Dinamo. Oferta refuzată de „câinii roșii”

Rămâne de văzut ce improvizații va face Zeljko Kopic în echipa de start pentru duelul cu Universitatea Craiova. Este posibil ca antrenorul croat să schimbe puțin pozițiile jucătorilor pentru a acoperi absența din ofensivă. Karamoko, vârful celor de la Dinamo, a intrat și în interesul altor formații. Andrei Nicolescu a recunoscut pentru FANATIK SUPERLIGA că au existat oferte concrete.

„Am avut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Karamoko și am refuzat-o. Nu a fost una scrisă, dar a existat o discuție. Mă rog și eu ca el să înțeleagă beneficiul pe care îl poate aduce colaborarea cu Kopic, mai ales în ceea ce privește etica muncii.

Dacă va înțelege această etică a muncii, pe care Kopic știe să o transmită extraordinar, atunci valoarea lui se va dubla. Mai are contract încă doi ani și jumătate cu noi”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
