Sport

Lovitură pregătită de FCSB în războiul cu CSA Steaua! Adrian Căvescu a sesizat CEDO în procesul pentru palmares: „România poate fi condamnată”

FCSB a dus la CEDO procesul pentru palmares cu CSA Steaua! Avocatul care apără clubul patronat de Gigi Becali susține că o primă decizie s-ar putea da peste aproximativ un an
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
27.07.2026 | 18:16
Lovitura pregatita de FCSB in razboiul cu CSA Steaua Adrian Cavescu a sesizat CEDO in procesul pentru palmares Romania poate fi condamnata
EXCLUSIV FANATIK
Lovitură pregătită de FCSB în războiul cu CSA Steaua! Adrian Căvescu a sesizat CEDO în procesul pentru palmares: „România poate fi condamnată”. FOTO: Fanatik
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Conflictul juridic dintre FCSB și CSA Steaua pentru palmares ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul Adrian Căvescu a anunțat că a depus o acțiune la CEDO în numele clubului patronat de Gigi Becali și susține că în dosarele judecate în România au existat mai multe nereguli de procedură.

Lovitură pentru CSA Steaua în procesul pentru palmares? „Am deschis o acțiune la CEDO pentru FCSB”

Adrian Căvescu a dezvăluit că FCSB a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în litigiul privind palmaresul Stelei. Avocatul care apără clubul lui Gigi Becali a precizat că procedura este una de durată și că primul pas important va fi analizarea admisibilității cererii.

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„Am deschis o acțiune la CEDO pentru FCSB în procesul cu palmaresul. Peste 10 luni sau un an vom avea o rezoluție de admisibilitate și ulterior o decizie. Nu este o înfățișare, cer documentele, MAE va depune o întâmpinare, cer de la Guvern niște documente și apoi se anunță public. Nu știi niciodată ce se poate decide”, a declarat Adrian Căvescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

În cazul în care Curtea Europeană va constata încălcări ale dreptului la un proces echitabil, responsabilitatea va fi pusă în cârca statului român. „Va fi ceva mai amplu, cate un judecător din fiecare țară în prezidiu, e un complet mai mare pentru că și e o responsabilitate mare practic se condamnă țara, răspunde România în eventualitatea în care se arată că judecătorii au greșit”, a mai spus Căvescu.

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Document oficial CEDO privind procesul pentru palmares dintre FCSB și CSA Steaua. FOTO: Fanatik

Avocatul FCSB acuză nereguli în procesele din România

Avocatul FCSB a susținut și că în dosarele dintre clubul lui Gigi Becali și CSA Steaua ar fi existat mai multe situații pe care le consideră neobișnuite din punct de vedere procedural. Căvescu a dat exemplul procesului privind mărcile, acolo unde unul dintre magistrații care au judecat recursul făcuse parte și din completul de apel. „De exemplu în dosarul pentru mărci a fost judecat recursul de un judecător care a fost și la apel. Pentru mine asta este o chestie flagrantă”, a transmis Adrian Căvescu.

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Adrian Căvescu s-a referit și la procesul pentru palmares, unde roș-albaștrilor le-a fost respins recursul prin care au cerut să le fie recunoscute performanțele din perioada 2003-2017. Acolo, FCSB a formulat o cerere de recuzare împotriva unei judecătoare. „La speța cu palmaresul noi am recuzat-o pe doamna Paraschiv, dar cererea a fost respinsă. Cu toate astea dânsa nu s-a mai prezentat și au venit alte două doamne. Adică a fost înlocuită o doamnă judecătoare care nu a fost recuzată. Deci niște anomalii pe care nu le-am mai întâlnit niciodată”, a conchis avocatul FCSB, în dialogul cu FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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