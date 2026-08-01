Lovitură pregătită de Rapid! Atacantul de 2 milioane de euro este foarte aproape de Giulești. Victor Angelescu anunță negocieri avansate

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Kwaku Karikari este văzut drept o soluție pentru atacul echipei giuleștene, însă ar urma să vină la Rapid sub formă de împrumut pentru 6 luni, cu opțiune de cumpărare. Potrivit acționarului Victor Angelescu, negocierile s-ar putea finaliza în aproximativ o săptămână, jucătorul fiind deja convins să vină în Giulești.

Kwaku Karikari este atacantul care ar putea ajunge la Rapid în curând, sub formă de împrumut

Atacantul de 1,83 metri ar fi fost și în vizorul lui Dinamo, însă dinamoviștii nu s-au înțeles cu fotbalistul lui Zeleznicar Pancevo, venit în Serbia din Danemarca, de la Horsens. „Suntem în negocieri avansate. Eu sper ca săptămâna viitoare să închidem. Cu jucătorul suntem înțeleși, este sub contract cu alt club și suntem în negocieri cu clubul respectiv.

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Asta încercăm să facem, plătim o sumă acum, avem opțiune de cumpărare. Din punctul de vedere al cotei este cotat peste Reinaldo, destul de mult, ca tip de jucător e diferit”, a declarat Angelescu în urmă cu o zi, conform . Kwaku Karikari are 52 de goluri și 23 de pase de gol în 181 de partide, sezonul trecut reușind 9 goluri în 23 de meciuri în sezonul regular.

Cert e că până se va concretiza acest transfer, antrenorul Daniel Pancu trebuie să se descurce cu jucătorii pe care-i are la dispoziție. Primul test important este în această etapă, contra celor de la CFR Cluj. Cu toate că despre problemele din Gruia se vorbește mai mult ca niciodată, clujenii au zburdat în ultimele partide, 5-0 cu FC Voluntari și 3-0 cu Alashkert.

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De altfel, antrenorul Daniel Pancu îi consideră pe cei de la CFR Cluj drept „cea mai în formă echipă”, cel puțin analizând rezultatele pozitive din ultima perioadă. Rămâne de văzut cine va câștiga derby-ul feroviar, însă Daniel Pancu și-a adus aminte că nu a plecat în cele mai bune condiții din Gruia.

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Daniel Pancu crede că CFR Cluj este „cea mai în formă echipă a momentului” din Superliga

Vine cam repede pentru noi, dar sper să fim în formă, pentru că întâlnim echipa aflată în cea mai bună formă în acest moment. Au marcat foarte multe goluri și puteau să înscrie de și mai multe ori.

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Au jucători de mare calitate în atac, însă consider că îi cunosc destul de bine și sper să fim echipa care va câștiga. Din punctul meu de vedere, la un club precum Rapid nu este normal să ai o serie atât de lungă fără victorie împotriva CFR-ului. Sunt 12 sau 13 meciuri și trebuie să punem capăt și acestei tradiții. Nu știu, poate le pregătesc și eu o surpriză. Vom vedea”, a declarat Pancu.

cu toate că a reușit miracolul să termine pe locul 3 după un sezon în care echipa din Gruia era la un moment dat în a doua jumătate a clasamentului. „Pancone” a acuzat conducerea de atunci de lipsa de condiții și de haosul financiar de la club, astfel că a ales cu „sufletul” să meargă la Rapid.