Lovitură primită de Istvan Kovacs de la FIFA! Ce se întâmplă cu cel mai bun arbitru român la Cupa Mondială

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Considerat unul dintre cei mai importanți arbitri de pe continent de către cei de la UEFA, Istvan Kovacs nu are o trecere la fel de mare și la FIFA. Ce se întâmplă cu ”centralul” din Carei în startul Cupei Mondiale.

Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială

În ciuda unui sezon în care a condus șapte meciuri de Champions League și două de Europa League, se poate spune că Istvan Kovacs nu a fost la cel mai înalt nivel din cariera sa. Iar asta se vede și din faptul că cel mai important joc la nivel european a fost sfertul de finală UCL dintre Barcelona și Atletico Madrid.

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Deși a fost pentru a conduce partide de la Cupa Mondială, cel mai bun arbitru român al momentului nu a primit deocamdată niciun joc. Iar forul mondial a anunțat delegările pentru încă 14 întâlniri, în afara celor două deja disputate.

Interesant este faptul că arbitri mai slabi cotați decât Kovacs au primit meciuri în acest început de Cupă Mondială. Și ne referim aici la algerianul Mustapha Ghorbal, delegat la Haiti – Scoția, de Said Martinez din Honduras, trimis la Qatar – Elveția, sau de iordanianul Adham Makhadmeh, care va arbitra Spania – Capul Verde.

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Câți bani câștigă Istvan Kovacs la Cupa Mondială

Simpla prezență la Cupa Mondială îi aduce lui Istvan Kovacs o . Este vorba de 100.000 de dolari. Pentru orice meci arbitrat în faza grupelor, el va fi recompensat cu o sumă cuprinsă între 3.000 și 5.000 de dolari, iar pentru o partidă din fazele eliminatorii va încasa 10.000 de dolari.

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România mai are la turneul final și doi asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Aceștia au asigurat un bonus de 40.000 de dolari, plus câte 2.500 de dolari pentru delegări în faza grupelor și de 5.000 de dolari în fazele eliminatorii.

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Istvan Kovacs nu a arbitrat nicio întâlnire la Cupa Mondială 2022

Deși și în urmă cu patru ani a fost prezent la turneul final din Qatar, Istvan Kovacs a fost singurul arbitru de centru care nu a condus niciun joc. El a fost folosit ca rezervă la opt partide din faza grupelor, plus la Portugalia – Elveția 6-1, din optimile de finală.

După această fază, Kovacs a fost trimis acasă de FIFA, dar a câștigat o sumă importantă de bani. El a avut un bonus de 70.000 de dolari pentru participare și încă 20.000 de dolari pentru întâlnirile la care a fost rezervă.