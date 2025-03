Lovitura supremă: Paul Pescobar devine partener de afaceri al lui Trump! Întâlnire de milioane de dolari la Chicago

Paul Pescobar bifează un nou succes internațional: a ajuns în anturajul președintelui american Donald Trump, iar asta nu e tot!

Paul Pescobar își deschide un restaurant de sushi la hotelul lui Donald Trump din Chicago! Este lovitura anului!

Așa cum a promis în repetate rânduri Paul Nicolau de când a devenit unul dintre cei mai apreciați afaceriști de la noi, a trecut granița și deschide, încetul cu încetul, restaurante în tot mai multe locuri din lume.

A cucerit Londra, iar acum a dat mâna cu Gabriel Constantin, românul care are o relație cu totul specială cu președintele Donald Trump. Paul Pescobar își deschide, așadar, un restaurant în hotelul lui Trump din Chicago. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook.

a plecat în Statele Unite! Și, așa cum se laudă în mediul online, are intrare acolo unde mulți oameni importanți din România visează să facă măcar o poză.

Patronul Taverna Racilor a luat masa cu mâna dreaptă a lui Trump, românul Gabriel Constantin. Au mâncat mici, jumări de Mangalița și fasole cu bacon

„Am muncit și muncesc pentru a mă autodepăși, visând fără limită! Fără bariere! Gândesc totul macro de când mă știu. E mindset pentru mine. Atâta timp cât alții au putut, trebuie să reușească și un român la nivel internațional! Am 38 de ani, brandul Taverna Racilor de 14 ani. Am în jur de 400 de angajați. Am 12 restaurante, din care unul la Londra, care are un succes nebun, ce a stârnit valuri mari de invidie!

Am trecut Oceanul și voi deschide acolo unde mulți visează să ajungă să facă o poză. Credeți-mă că și doar atât ar fi o realizare! Vă voi face mândri ca români. O să vă placă mult parcursul meu internațional”, a scris Paul Pescobar extrem de fericit de noul său proiect, chiar la hotelul lui Trump.

Pescobar i-a mulțumit, totodată, lui Gabriel Constantin, românul care e mâna dreaptă a lui Donald Trump, pentru că a avut parte de o primire călduroasă.

Omul de afaceri și CEO-ul Trump International Hotels au luat masa împreună, în Chicago. Din meniu nu au lipsit tradiționalii mici românești. Gabriel Constantin a prezentat, într-un videoclip postat pe Facebook, deliciile culinare pe care le-a savurat împreună cu partenerul său de business. În afară de micii cu muștar de Tecuci, cei doi s-au bucurat și de o mâncare de fasole cu afumătură și bacon, aripioare de pui cu jumări. „La Trump sunt cele mai bune jumări din lume, jumări de Mangalița”, spune Gabriel Constantin.

Pescobar a rămas impresionat de micii de la Trump Hotel, care costă în jur de 26 de dolari. Paul Nicolau a spus că rețeta e fix așa cum o știa și merită chiar și 56 de dolari, la cât de savuroși sunt.

Cine este Gabriel Constantin și cum a ajuns în grațiile familiei Trump

Gabriel Constantin este unul dintre românii care a intrat în grațiile lui Donald Trump, muncind pe brânci de mic. I-a câștigat încrederea președintelui încât să devină, în timp, managerul Trump International.

Constantin a plecat din România în urmă cu 20 de ani, după ce a lucrat în Irlanda, tot în industria ospitalității. Momentul care i-a schimbat complet traiectoria profesională a fost atunci când a fost contactat de familia Trump pentru renovarea unor proprietăți de lux. Fiul Trump Jr., l-a sunat personal pentru a-i spune că îl vrea pentru postul de CEO al Trump Hotel.