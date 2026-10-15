Sport

Lovitură teribilă pentru Cristian Chivu după Inter – Brugge 3-4! Un titular s-a accidentat și are șanse mari să rateze derby-ul cu Milan

Traian Terzian
15.10.2026 | 15:00
Lovitura teribila pentru Cristian Chivu dupa Inter Brugge 34 Un titular sa accidentat si are sanse mari sa rateze derbyul cu Milan
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Starul lui Cristi Chivu de la Inter, indisponibil o lună. Sursă foto: Football Italia
Cristi Chivu (45 de ani) trece prin momente dificile după ce Inter a pierdut al doilea meci consecutiv în Champions League. În plus, starul echipei, Lautaro Martinez, a devenit indisponibil.
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După eșecul cu Club Brugge, care i-a adus numeroase critici, Cristi Chivu a mai primit o lovitură: și-a pierdut starul din cauza unei accidentări. Căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, va lipsi o perioadă destul de lungă.

Cristi Chivu și-a pierdut starul de la Inter

Deși a terminat în teren întâlnirea cu Club Brugge, scor 3-4, atacantul argentinian a resimțit dureri la coapsa dreaptă și a fost supus unui control amănunțit. Conform tuttomercatoweb.com, testul a arătat o fisură, iar medicii au estimat că este nevoie de o pauză de trei săptămâni.

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Vestea vine cum nu se poate mai prost pentru Cristi Chivu, mai ales că urmează o perioadă extrem de aglomerată cu jocuri în campionat și în Champions League. Iar Lautaro Martinez a fost unul dintre puținii jucători ai Interului care au arătat o formă bună.

Ce meciuri va rata vedeta Interului

Cum perioada de recuperare este de trei săptămâni, Lautaro Martinez este de așteptat să revină abia după pauza rezervată echipelor naționale, de la mijlocul lunii noiembrie. În aceste condiții, atacantul ar urma să se întoarcă pe teren abia la întâlnirea cu Atalanta, din 22 noiembrie, după ce va rata șapte jocuri, inclusiv derby-ul cu AC Milan.

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  • 17 octombrie: Bologna – Inter (Serie A)
  • 21 octombrie: Inter – Șahtior Donețk (Champions League)
  • 25 octombrie: Inter – Fiorentina (Serie A)
  • 28 octombrie: Venezia – Inter (Serie A)
  • 31 octombrie: AC Milan – Inter (Serie A)
  • 3 noiembrie: Feyenoord – Inter (Champions League)
  • 8 noiembrie: Inter – Como (Serie A)

Lautaro Martinez a fost achiziționat de Inter în vara anului 2018 de la Racing Club, în schimbul a 25.000.000 de euro. În cei opt ani petrecuți în tricoul ”nerazzurrilor”, argentinianul a lipsit în 51 de partide. În meciurile în care nu a fost pe teren, campioana Italiei a înregistrat 34 de victorii, nouă rezultate de egalitate și opt înfrângeri. Rămâne de văzut cum se vor modifica aceste cifre după ultima accidentare a căpitanului.

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Cum mai poate ajunge Inter în primăvara Champions League

Dacă în campionat lucrurile merg foarte bine, Inter fiind în fruntea clasamentului la egalitate cu Lazio, în Champions League treburile sunt extrem de complicate. Învinși de Real Madrid și Club Brugge în primele două etape, ”nerazzurrii” tremură pentru calificare.

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Șansele de a ajunge în fazele eliminatorii au scăzut dramatic, iar italienii i-au făcut calculul lui Cristi Chivu. Pentru a mai spera la locul 8, care duce direct în optimi, Inter ar avea nevoie de cel puțin cinci victorii și o remiză în următoarele șase meciuri. Iar pentru a prinde play-off-ul sunt necesare trei victorii și două remize.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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