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Daniel Bîrligea (26 de ani) este în prezent împrumutat de FCSB la Frosinone, până la finalul acestui sezon. Inițial, italienii au plătit suma de 1.5 milioane de euro pentru acest împrumut. În cazul în care echipa se salvează de la retrogradare în acest sezon de Serie A, gruparea din Peninsulă va fi obligată să mai achite încă 3.5 milioane de euro pentru transferul definitiv al internaționalului român.

Încă un concurent pe post pentru Daniel Bîrligea la Frosinone

După un început ceva mai dificil, atacantul a profitat de accidentarea titularului Raimondo și a început să joace din ce în ce mai mult la Frosinone, cu impact imediat. Bîrligea a marcat două goluri în acea victorie de senzație cu Lecce, scor 5-1, venind de pe bancă, iar la scurt timp a fost titularizat în premieră. Așadar, părea că din acel moment totul va merge spre bine pentru fostul fotbalist de la CFR Cluj.

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Mai mult, el a confirmat evoluțiile bune din Serie A din ultima perioadă și la naționala României, , după ce jucase foarte bine și în victoria „tricolorilor” cu Polonia, de pe Arena Națională. Astfel, se poate spune într-o anumită măsură chiar că Daniel Bîrligea ar fi „pe val” în această perioadă.

Doar că acum atacantul a primit din Italia o veste care ar putea avea menirea de a-l destabiliza puțin din punctul de vedere al concentrării. Mai exact, jurnaliștii de la informează că Frosinone caută în continuare un nou atacant, în condițiile în care în principiu titularul pe acest post este în continuare Raimondo și, în plus, echipa de Serie A îl mai are, pe lângă Bîrligea, și pe Tomas Bobcek pentru poziția de vârf. Mai mult, recent în presa italiană a început să se vorbească despre faptul că Frosinone ar dori în această perioadă și

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Frosinone îl vrea pe Paulos Abraham de la Hammarby

Revenind, conform sursei citate, clubul italian a identificat deja varianta ideală pentru acest nou transfer dorit în compartimentul ofensiv. Este vorba despre Paulos Abraham (24 de ani), fotbalist suedez cu origini în Eritrea care în prezent evoluează la Hammarby. El are o clauză de reziliere în valoare de 4 milioane de euro, iar cei de la Frosinone ar fi deciși să o activeze chiar în fereastra de mercato din ianuarie.