Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv

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Denis Drăguș (27 de ani) este marele pariu pe care Gigi Becali l-a făcut în momentul în care a decis să-l transfere la FCSB. Patronul l-a plăcut întotdeauna pe Drăguș și și-a satisfăcut într-un final dorința de a-l aduce la echipa sa. I-a oferit un salariu de 1.000.000 de euro anual, contract pe trei sezoane. Din păcate pentru ambele părți, începutul colaborării nu a fost cel așteptat.

Denis Drăguș, șanse minime să joace în derby-ul FCSB – Rapid. Unii spun chiar „zero șanse”!

s-a accidentat în partida de la Craiova, înainte de pauza pentru meciurile echipei naționale. A ieșit încă din prima repriză, fiind vorba despre o întindere de ligamente la piciorul stâng. S-a recuperat în cele 3 săptămâni în care SuperLiga a fost oprită, moment care a coincis cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

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Denis Drăguș a ratat debutul lui Reghe în acest al treilea mandat, 1-0 cu Oțelul. Totul părea în regulă, dar cu 2 zile înainte de Voluntari – FCSB atacantul a resimțit dureri la antrenament. A rămas iar pe bară, a fost pe arena din Voluntari , așa că marea dilemă a săptămânii a devenit dacă el poate sau nu să joace în derby-ul FCSB – Rapid.

Din informațiile FANATIK, șansele ca Denis Drăguș să fie pe teren la derby-ul de sâmbătă de pe Arena Națională sunt minime. Mai mult decât atât, sunt oameni din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf care sunt și mai categorici: „Drăguș are zero șanse să fie pe teren la derby-ul cu Rapid!”. Jucătorul nu se simte deloc comod cu situația pe care o traversează. Și-ar fi dorit foarte mult să fie pe teren, dar nu i se permite acest lucru până nu va fi eliminat orice risc.

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Denis Drăguș nu s-a antrenat de 4 zile cu colegii de la FCSB! Și pauza poate continua

Sunt două aspecte în cazul lui Drăguș în ceea ce privește revenirea sa pe teren. Resimte încă dureri, iar cei din staff-ul medical nu-i vor da ok-ul să joace. Inclusiv s-a pronunțat în această privință, transmițându-i lui Laurențiu Reghecampf să nu-l folosească pe Drăguș până nu e apt sută la sută. „I-am spus și lui Reghe să nu se ia după el. El vrea să joace, dar trebuie să-l avem când e nevoie de el”, spune patronul FCSB.

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În al doilea rând, Denis Drăguș are deja 4 zile de când nu s-a antrenat! Și perioada de pauză ar putea continua. Ultima oară când s-a pregătit alături de colegi a fost sâmbătă, cu două zile înainte de Voluntari – FCSB. Atunci a resimțit acele dureri și a pus stop pregătirii. Ceea ce-i îngrijorează pe cei din staff-ul tehnic este că jucătorul pierde, cu fiecare zi de absență, mare parte din ce a acumulat în perioada de antrenamente tari ale lui Reghecampf.

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U Cluj – FCSB, meciul la care Denis Drăguș este așteptat să revină pe teren

Mihai Stoica a vorbit recent la MM LA FANATIK despre situația lui Denis Drăguș. Oficialul FCSB a fost cât se poate de direct apropo de șansele atacantului de a juca în FCSB – Rapid. Trebuie precizat și că a venit a doua zi după meciul de la Voluntari. Ulterior, Drăguș a continuat să stea pe bară.

Chiar că e o întrebare de 100 de puncte dacă joacă Drăguș cu Rapid. În niciun caz nu va exista un risc. Dacă va fi 100% va juca, dacă nu va fi 100%, nu va fi nici pe bancă. Accidentarea lui, întinderea de ligamente, s-a vindecat foarte bine. Este doar încărcat. Nu are nicio altfel de accidentare. Dar chestia asta poate să degenereze. Poate să creeze niște probleme. Există o aplicație care spune zonele musculare unde ești prea încărcat, unde ești peste 100%, unde ești în roșu. Și atunci nu are rost să riscăm cu niciun jucător. Nu merită să riști cu nimeni – Mihai Stoica la FANATIK

Persistă dilema când îl vom putea vedea pe cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga pe teren. Întrebarea și-o pune Gigi Becali, și-o pun suporterii, și-o pun toți cei din staff. Din informațiile FANATIK, meciul la care e foarte posibil ca să fie pe teren este partida din etapa a 14-a, U Cluj – FCSB. Săptămâna următoare FCSB pleacă din București pentru 6 zile, disputând meciul de Cupă de la Bistrița, apoi, pe 2 noiembrie, urmează întâlnirea de pe „Cluj Arena”, cu vicecampioana României. În acest timp FCSB va rămâne în Ardeal, iar Drăguș va face parte din lot dacă nu apar alte probleme.

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