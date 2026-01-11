Lovitură teribilă pentru două cluburi din SuperLiga! Anunțul FIFA

ADVERTISEMENT

Intrarea în 2026 nu a fost de bun augur pentru două cluburi din SuperLiga, care se confruntă cu probleme financiare. Și asta deoarece FIFA le-a sancționat ca urmare a datoriile neachitate.

Două cluburi din SuperLiga, sancționate de FIFA

Forul mondial a anunțat pe că a decis să sancționeze cluburile FC Hermannstadt și UTA cu interzicerea efectuării de transferuri. Hotărârea în cazul sibienilor a intrat în vigoare din 7 ianuarie, în timp ce cea a arădenilor două zile mai târziu.

În cazul celor de la FC Hermannstadt, situația este una mai simplă. Și asta deoarece interdicția dictată echipei antrenate de Dorinel Munteanu se ridică automat în momentul în care se va face dovada achitării datoriilor.

În schimb, ”Bătrâna Doamnă” va trebui să-și plătească obligațiile în termen de 45 de zile. În caz contrar, formația pregătită de Adrian Mihalcea nu va avea voie să facă transferuri în următoarele 3 perioade de mercato.

UTA nu este la prima sancțiune

Pentru gruparea arădeană nu este prima sancțiune de acest fel. În toamna anului trecut, UTA a primit , din cauza unei datorii de doar 2.000 de euro către jucătorul Ravy Tsouka.

Fotbalistul congolez a câștigat procesul la FIFA și a primit din partea arădenilor suma de 40.000 de euro, fără ca aceștia să-i achite, însă, și dobânda. Atunci, situația s-a rezolvat abia după Tsouka și-a primit și cei 2.000 de euro.

Echipele din SuperLiga au abonament la interdicții

Problemele financiare cu care se confruntă multe cluburi din fotbalul românesc duc la astfel de decizii din partea FIFA. Numai în acest sezon .

Este vorba de Oțelul Galați, FC Botoșani și CFR Cluj. Între timp toate acestea și-au achitat datoriile care au dus la sancțiunile dictate de forul mondial și au reprimit dreptul de a face transferuri.