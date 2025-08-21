Lovitură teribilă pentru fosta secretară a lui Dumitru Buzatu. Cum i s-a micșorat salariul de la CJ Vaslui cu 40%

Dumitru Buzatu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, a fost arestat preventiv în septembrie 2023, după ce a fost prins în flagrant primind 1.250.000 de lei mită de la un om de afaceri, reprezentând 10% din valoarea unui contract de achiziţie publică pe care acesta din urmă îl încheiase cu CJ Vaslui. Ulterior, Buzatu a fost plasat în arest la domiciliu, după care i s-a impus măsura controlului judiciar.

Salariul lunar al lui Obreja a scăzut de la 8.930 lei la 5.512 lei

În octombrie 2024, Curtea de Apel Iaşi a decis să nu ia în considerare, , declaraţia unei martore şi înregistrări ambientale, precum şi unele procese-verbale. Instanța a respins cererea lui Buzatu privind incompatibilitatea judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Vaslui, invocată în contestaţie, şi a constatat că această instanță are competenţa să soluţioneze cauza.

Unul din personajele principale ale scandalului este Ana Maria Obreja, fosta șefă de cabinet a lui Buzatu, despre care presa locală a relatat că ar fi amanta acestuia. De altfel, Buzatu a fost interceptat în arest în timp ce îi spunea Anei Maria Obreja că vor pleca împreună în Ecuador, dacă va fi pus în libertate, și că va afla cine „a montat această șmecherie”.

După arestarea lui Buzatu, Ana Maria Obreja a fost retrogradată din funcția de șefă de cabinet în cea de consilier achiziții publice la CJ Vaslui. Din ultima declarație de avere completată de Obreja, pe 3 iunie 2025, consultată de FANATIK, reiese, la rubrica veniturilor anuale, că a încasat 66.146 lei (5.512 lei pe lună), dar și vouchere de vacanță în valoare de 1.600 lei.

În precedenta declarație de avere, din martie 2024, Obreja notase un venit anual de 107.162 lei (8.930 lei pe lună), încasat în perioada în care fusese șefa de cabinet a lui Buzatu. Astfel, reiese că salariul lui Obreja s-a micșorat cu aproximativ 40% după ce nu a mai fost protejata lui Buzatu. În septembrie 2023, venitul lunar al lui Obreja fusese mărit.

În 2019, Ana Maria Obreja încasa 6.648 lei pe lună

Lista salariilor de la CJ Vaslui era actualizată de două ori pe an, în lunile martie și septembrie, în funcție de indexările și sporurile care se modificau în instituțiile de stat. , din septembrie 2023, un salariu de bază de 9.243 de lei, la care s-a adăugat un spor de condiții periculoase sau vătămătoare în valoare de 5% din salariu, adică 463 lei.

Ea nu a primit mult timp acest salariu, deoarece a fost mutată la Achiziții publice. În anii trecuți, Ana Maria Obreja nu și-a publicat declarația de avere, deși era funcționar public. Pe site-ul CJ Vaslui există informația că, de la 1 ianuarie 2019, șeful de cabinet al președintelui are un salariu de 6.648 de lei brut, adicã aproximativ 5.000 de lei net.

Site-ul local „Vremea nouă” a relatat că Obreja a apărut în anturajul lui Buzatu în 2013. În 2016, sfătuită de Buzatu, Obreja s-a înscris la un concurs pentru funcționarii publici, pentru “un post, nivel superior în cadrul Serviciului de atribuire a contractelor de achiziții publice, Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice – inspector de specialitate, grad profesional debutant”.

Ce avere are fosta secretară a lui Dumitru Buzatu

La selecția de dosare, programată pe 11 ianuarie 2016, s-au înscris trei persoane, între care și secretara lui Buzatu, dar la proba scrisă, din 19 ianuarie, s-au prezentat doar doi candidați. Obreja a câștigat postul după ce a primit un scor foarte ridicat, de 87 puncte. Din ultima declarație de avere a lui Obreja reiese că are în conturi aproximativ 43.000 lei, dar și un credit de 40.500 lei, scadent în 2028.

Obreja deține 1/2 dintr-un teren de 6.500 metri pătrați la Vaslui, un teren agricol de 6.710metri pătrați în localitatea suceveană Șaru Dornei (acolo unde și Dumitru Buzatu cumpărase mai multe terenuri) și un teren intravilan de 2.600 metri pătrați în localitatea vasluiană Zapodeni. Tot la Zapodeni, Obreja mai deține o casă de locuit de 124 metri pătrați construită în 2004 și două dependințe, una de 37 metri pătrați, cealaltă de 16 metri pătrați.

Portofoliul imobiliar al Anei Maria Obreja, conform declarației de avere consultate de FANATIK, este completat de un apartament de 55 metri pătrați în Vaslui, cumpărat în 2019. La rubrica bunurilor mobile, Obreja a notat că deține un autoturism Mercedes Benz, cumpărat în 2006. Conform declarației de interese, Obreja este secretară a Asociației Empatic Vaslui și membru în Colegiul Asistenților Sociali.