Lovitură teribilă pentru Gigi Becali! Câţi bani pierde FCSB după ultimul anunţ de faliment

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) . Compania de asigurări este în insolvență, iar falimentul va fi declarat în cea mai scurtă perioadă. Cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

Este o decizie care poate afecta cei aproximativ trei milioane de clienți ai City Insurance. În plus, poate aduce măriri de prețuri pe piața de asigurări și nu numai. Dar cel mai afectat de situație este, de departe, Gigi Becali.

Câţi bani pierde FCSB după ultimul anunţ de faliment. Contractul cu City Insurance ar mai fi adus încă 4 milioane de euro

City Insurance este sponsorul principal la FCSB încă din 2013. Contractul mai era valabil încă patru ani, până în 2025, iar formaţia din Berceni trebuia să primească un milion de euro pe sezon.

Astfel că Gigi Becali poate deja să treacă la pierderi cei patru milioane de euro pe care îi mai avea de încasat de la City Insurance. O situaţie care va afecta cu siguranţă bugetul FCSB.

Managerul City Insurance este fan FCSB, astfel că Gigi Becali a obţinut şi alte beneficii pe baza colaborării începute în 2013. Chiar Becali este cel care a povestit o negociere surprinzătoare.

Gigi Becali a povestit că City Insurance a plătit 400.000 de euro, în 2018, pentru prelungirea contractului lui Filipe Teixeira

În decembrie 2018, Becali povestea că City Insurance şi-a asumat să îl plătească pe Filipe Teixeira, dacă acesta semnează prelungirea cu încă un sezon. Asta doar pentru că managerul firmei îl plăcea pe jucător.

Aşa s-a şi întâmplat, iar Teixeira a mai jucat la FCSB până în iunie 2019, când a şi decis să se retragă din activitate. O sumă importantă care a plecat din conturile City Insurance. O decizie ciudată pentru o firmă care intră în faliment doar trei ani mai târziu.

“Teixeira rămâne, i-am promis sponsorului. Am făcut actele cu sponsorul, am luat 400.000 de euro în plus că să-i prelungesc contractul. Lui îi dau 200.000 de euro, îmi rămân și mie 200.000 de euro.

CFR Cluj are cel mai darnic sponsor din Liga 1. eToro plăteşte 1,5 milioane de euro pe sezon pentru formaţia campioană

Am discutat la Palat cu managerul companiei, i-am zis că poftele se plătesc. A spus că plătește! I-am făcut niște calcule, să-mi dea 400.000 de euro. A plătit omul pofta”, spunea Becali în 2018.

În vreme ce FCSB are probleme cu sponsorul principal, rivala CFR Cluj trăieşte cele mai bune momente din acest punct de vedere. Campioana şi-a schimbat sponsorul la începutul acestui sezon şi

eToro, o companie de tranzacţionare şi investiţii din Israel, este noul sponsor principal al celor de la CFR Cluj. Şi achită un contract în valoare de 1,5 milioane de euro pe sezon.