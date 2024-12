Lovitură teribilă pentru soțul Gabrielei Cristea. Se cam confirmă plagiatul: „Am raportat încălcarea drepturilor noastre”

Soțul Gabrielei Cristea, cântărețul Tavi Clonda, a primit o lovitură dură, după ce, de curând, susținea cu totul altceva în scandalul de plagiat, la solicitarea FANATIK.

Lovitură teribilă pentru Tavi Clonda. Piesa artistului, luată de la un grec, ștearsă de pe YouTube

Artistul s-a trezit cu videoclipuk piesei „Banii” șters de pe YouTube, după ce ar fi refuzat să cumpere licența pentru ca al său cover să poată fi difuzat în România. Totul a pornit de la o melodie grecească, pe care Tavi Clonda a copiat-o după o vacanță petrecut în țara elenă.

ADVERTISEMENT

În urma acuzațiilor aduse de Viperele Vesele la finalul lunii noiembrie, referitoare la plagiatul cu pricina, în cazul piesei „Pali Pali”, Tavi Clonda ne-a mărturisit că are acordul de a o cânta în limba română, și că drepturile textului în limba română îi aparține.

de soțul Gabrielei Cristea pentru publicația noastră, avem parte de o răsturnare totală de situație. Melodia „Banii” a lui Clonda a dispărut de pe YouTube, după ce autorul melodiei a raportat-o. Muzicianul, contrar celor mărturisite pentru noi, nu a dat un euro pentru a avea dreptul de a o interpreta în varianta românească.

ADVERTISEMENT

Ce spunea soțul Gabrielei Cristea în urmă cu câteva zile, pentru FANATIK

Iată ce ne spunea Tavi Clonda de curând legat de scandalul plagiatului: „Nici nu m-am uitat la ce s-a spus. Piesa este un cover după o veche piesă grecească. Nu e vorba despre niciun plagiat. Este un cover. Eu am făcut textul în limba română. E simplu. Dar oamenii trebuie mereu să spună câte ceva, că na…

Drepturile de la text se duc la mine. Normal că există acordul din partea artistului grec. El are drepturile pe melodie. Piesa asta am făcut-o în urma unei vacanțe petrecute în Grecia. Acolo am auzit-o și mi-a plăcut. M-am gândit cum ar fi să sune în limba română”.

ADVERTISEMENT

Ei bine, în toate aceste zile, situația a evoluat în mod nefavorabil pentru cunoscutul interpret de coveruri. Viperele Vesele au stat de vorbă cu Sakis Koukos, managerul autorului melodiei, Stelios Chronis, iar acesta îl contrazice pe

Koukos și soțul Gabrielei Cristea au avut o discuție pe marginea intrării în legalitate a artistului, însă dialogul celor doi nu a fost productiv din partea românească. Prin urmare, videoclipul lui Clonda a fost raportat de grec și scos de pe YouTube!

ADVERTISEMENT

Adevărul a ieșit la iveală. Managerul lui Stelios Chronis, anunț de ultimă oră: „Am raportat încălcarea drepturilor noastre de autor”

„Cu profund regret și tristețe în suflet, vă anunțăm că melodia “Banii” lansată de Tavi Clonda, cea dovedit plagiată după melodia grecească “Pali Pali”, melodie în al cărei videoclip se unduia atât de lasciv, pe scăunel, a sa consoartă, nu mai poate fi ascultată pe YouTube.

Sakis Koukos, managerul lui Stelios Chronis, cel care deține drepturile de autor pentru linia melodică a piesei “Pali Pali”, a declarat, în exclusivitate, pentru pagina de Instagram Viperele Vesele: “Am așteptat răspunsul lui Tavi Clonda la propunerea pe care i-am făcut-o de a intra în legalitate. I-am făcut propunerea de a cumpăra licența în România pentru această piesă. Nu ne-a oferit niciun răspuns. Și, tocmai de aceea, am raportat încălcarea drepturilor noastre de autor. Am pretins și obținut stergerea piesei “Banii” de pe Youtube”, notează astăzi

FANATIK l-a contactat, din nou, pe Tavi Clonda pentru a comenta faptul că piesa i-a fost ștearsă de pe YouTube, dar până la ora redactării materialului nostru, acesta nu a răspuns solicitării de a avea un punct de vedere.