Lovitura totală pe care o pregătește Dan Șucu. Finanțatorul Rapidului vrea să își elimine concurența

În urmă cu mai bine de trei decenii, Dan Șucu punea bazele grupului producător de mobilă Mobexpert, printr-un magazin situat în centrul Capitalei. Astăzi, grupul Mobexpert are rețele în toată țara și este o referință în domeniu.

Mobexpert Pipera, magazinul care a uimit România

După ce în anii 90 și 2000 la fabricile lui Dan Șucu se făceau mobilier de birou și saltele, începând și exportul, în 2001 Șucu surprinde clientela din prin magazinul inovator Mobexpert Pipera, cu o impresionantă suprafață de 13.000 metri pătrați, la standarde occidentale.

Chiar dacă Dan Șucu nu mai apare acum în prim plan, el continuă însă să-și extindă în fiecare an imperiul mobiliar. Adelina Badea este cea care, din 2020 este CEO Mobexpert, conducând peste 2.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 250 de milioane de euro pe an, potrivit .

„Domnul Șucu este un om extrem de echilibrat, pe lângă faptul că este curajos, determinat și foarte bine pregătit, are o latură umană pe care foarte puțină lume o cunoaște. Iar când spun latură umană, spun discreție, spun grijă față de oameni – împreună cu doamna Diana Șucu au pus temeliile unei fundații în urmă cu 20 de ani”, a spus Adelina Badea pentru sursa citată.

Producția, suficientă fără importuri

La ora actuală volumul producției din fabricile Mobexpert este suficient pentru a nu necesita importul și, potrivit Adelinei Badea, clienții spun că preferă produsele pe care se află etichete românești, CEO-ul Mobexpert spunând că compania se axează pe strategia extinderii pe teritoriul țării, „deși vânzările cross-border nu sunt excluse”.

„Studiem foarte mult partea de vânzare cross-border și un prim pas pentru vânzarea produselor în afara țării ar fi să analizăm varianta e-commerce. În ceea ce privește marfa pe care o importăm, am produs foarte mult în fabricile Mobexpert, suficient încât să nu fim nevoiți să importăm foarte mult mobilier, întrucât ar însemna să avem costuri foarte mari și am fi nevoiți să majorăm prețurile. Acest lucru cred că ne-a susținut foarte mult în ultimii 2 ani, faptul că am importat mai puțin, iar asta ne-a ajutat enorm la producția locală”, potrivit reprezentanților comăaniei.

65% din mobilier, produs în România

Mobexpert produce 65% din mobilier în România. Lemnul masiv, furnirul și PAL-ul sunt produse la fabricile din , Suceava, Dej, Târgu Mureș, în timp ce alte produse din magazinele Mobexpert, cum ar fi decorațiunile, provin din import.

„Călătorim foarte mult, mai ales la târgurile internaționale din toată lumea. Anul acesta avem deja opt târguri la activ. Unul a avut loc în SUA, iar cel mai important târg din Europa, cel de la Milan, aș putea spune că este cel care dă trendul în industria noastră. Prin intermediul acestor târguri încheiem parteneriate aproape după fiecare vizită, dar avem și parteneri, spre exemplu din Italia, cu care colaborăm de aproape 30 de ani, încă de la început.

Modul în care ne alegem colaboratorii este o lecție pe care ne-a insuflat-o domnul Șucu, nu încheiem nici un parteneriat înainte de a ne conecta cu oamenii respective. Principala regulă este de a le vizita fabrica, pentru a observa cum sunt organizați, cum își tratează angajații, care este infrastructura, utilajele”, a spus Adelina Badea.

Grupul lui Dan Șucu, de peste trei decenii pe piața românească

Extinderea companiei a continuat între anii 2013 și 2015, cu Mobexpert Outlet Pipeda. În primii 25 de ani, imperiul lui Dan Șucu avea zece magazine cu suprafață mare, trei hipermagazine, opt fabrici în România, 13 parteneri, 2.000 de angajați, trei centre logistice, trei Mobexpert Outlet și diviziile Mobexpert Office și Mobexpert Horeca.

Din 2021, Dan Șucu investește în conceptul Tiny Houses, locuințe de mici dimensiuni, cu prețuri începând de la 23.500 de euro cu dotări standard, dar și în proiecte de case modulabile.

În ultimii trei ani s-au extins magazinele de tip Concept Store, șase la număr, ideea fiind ca aceste magazine de dimensiuni mai mici să fie prezente în număr cât mai mare în România unde nu pot fi construite hipermagazine. În viitorul apropiat, în patru ani, grupul Mobexpert are în plan deschiderea a 20 de magazine de tip Concept Store și alte patru showroom-uri.