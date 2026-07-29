Lovitură totală pentru CFR Cluj! Clubul riscă să nu mai poată juca pe propriul stadion din cauza datoriilor

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Criza de la CFR Cluj se adâncește. Deși echipa s-a impus în SuperLiga cu 5-0 în fața celor de la FC Voluntari, tot mai multe probleme ies la iveală. O parte dintre jucători și-au depus memorii, alții urmează să facă același lucru, FIFA a aplicat clubului din Gruia o interdicție la transferuri, iar formația ar putea ajunge în situația de a nu mai putea evolua pe propriul stadion, „Dr. Constantin Rădulescu”.

Haos la CFR Cluj! Firma de securitate amenință că se retrage

Conform , reprezentanții firmei care asigură securitatea la meciurile din Gruia, LY Security, au informat clubul că nu vor mai presta servicii dacă sumele restante nu vor fi virate în cont. CFR Cluj are datorii importante, iar problemele financiare nu îi afectează doar pe jucători.

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Concret, firma de pază și protecție care are contract cu CFR Cluj nu și-a mai încasat banii de câteva luni. Situația este una complicată, întrucât, dacă nu se ajunge rapid la un acord, clubul din Gruia riscă să nu mai poată disputa meciurile de pe propriul teren.

nu se pot desfășura fără servicii de securitate. LY Security a transmis conducerii că, în lipsa plăților restante, angajații nu își vor mai îndeplini atribuțiile. Nu este pentru prima dată când ardelenii întâmpină astfel de probleme, în trecut existând situații similare din cauza datoriilor.

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1 milion de lei ar fi datoria pe care CFR Cluj o are către firma de securitate LY Security

Neluțu Varga e sigur că va rezolva problema cu banii de la CFR

Deși par să se adâncească de la o săptămână la alta, patronul Neluțu Varga îndeamnă la calm. Omul de afaceri a declarat că se va ocupa personal, în perioada imediat următoare, de plata tuturor datoriilor restante și că situația se va stabiliza. Pentru feroviari urmează returul cu Alashkert, din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. În prima manșă, CFR Cluj a remizat, scor 1-1, în Armenia.

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„Mă zbat să rezolv și ultimele probleme financiare care mai sunt în club. Ieri am trimis banii pentru rata la ANAF. Noi avem o datorie eșalonată pe mai mulți ani, așa cum au multe cluburi. Am plătit rata pe luna asta, următorul termen e în august. Referitor la salarii, lucrez să rezolv și problema asta în zilele astea. O să plătesc în curând și o parte din salariile restante. Jucătorii să nu își facă griji, că noi mereu plătim. Am mai avut probleme și ne-am descurcat mereu. Și am făcut și performanță. Nu se închide clubul, nu intrăm în faliment sau insolvență”, a declarat Neluțu Varga, conform .