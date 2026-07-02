Lovitură totală pentru Dacia! Noul model a apărut pe străzile Parisului și experții sunt năuciți: „E mașina viitorului”

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O publicație franceză a scos noua Dacia Hipster pe străzile din Paris pentru a vedea reacțiile oamenilor. Conceptul inovator i-a surprins plăcut pe trecători, care sunt de părere că așa arată mașina viitorului.

Cum arată Dacia Hipster, noul concept al producătorului auto român

Până în acest moment, a fost produs un singur exemplar de Dacia Hipster. Acesta a fost scos pe străzile din Paris pentru a capta mai multe opinii la prima vedere despre Mașina a fost înmatriculată provizoriu, iar francezii de la publicația l’Argus au adunat părerile trecătorilor.

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„Îmi place forma, este compactă. Chiar dacă este foarte pătrățoasă, o găsesc feminină”; „Seamănă cu Duster, e mașina viitorului”; „Futuristă, e cool”; „Cred că vom vedea multe astfel de mașini la Paris, dimensiunile sale îl fac ușor de manevrat”; „Îmi place, cred că este o mașină de oraș excelentă pentru Paris. Este foarte în ton cu vremurile”, au fost câteva dintre reacțiile trecătorilor, potrivit

Deși în fotografii poate părea mai mare, modelul Hipster este lung de doar 3 metri, spre deosebire de spring, care măsoară 3,7 metri lungime. Chiar și în ceea ce privește greutatea, cei de la Dacia au reușit să realizeze un model cu 20% mai ușor, care cântărește 800 de kilograme. Autonomia Daciei Hipster este de 100 de kilometri, ceea ce o face perfectă pentru condusul în oraș, pe distanțe scurte.

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Cum este descris noul model Dacia pe site-ul oficial

Pe site-ul oficial, Este caracterizat ca un automobil perfect pentru drumurile urbane și periurbane, care este proiectat pentru condusul zilnic și poate fi încărcat la o priză obișnuită, prezentă în orice casă:

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„Aspectul robust, plin de caracter, forma cubică ori geamurile drepte care maximizează spațiul interior: fiecare detaliu exprimă simplitatea funcțională. Mai mult decât un stil, este o promisiune: siguranță, funcționalitate în utilizarea zilnică și confort la bord, într-un design ce poate fi recunoscut instantaneu.

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Hipster Concept își propune să ofere cea mai mică amprentă de carbon pentru un vehicul cu 4 locuri. Hipster Concept se simte la fel de bine atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau periurbane. Proiectat pentru utilizarea zilnică, poate fi conectat la o priză casnică obișnuită. Două încărcări pe săptămână oferă autonomie suficientă pentru deplasările zilnice”, se arată pe site-ul Dacia.