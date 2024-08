Lovitură totală pentru Kaufland și Lidl. Magazinul din România care scoate un meniu de pui revoluționar

Un parteneriat a fost parafat între AAylex ONE, grupul care deține marca de carne de pui Cocorico, și Auchan Retail România, soldat cu lansarea unui nou concept de restaurante, Artisan by Cocorico, care vor funcționa în exteriorul magazinelor Auchan. Prima unitate a fost inaugurate la sfârșitul lunii trecute, la Auchan Sud Constanța.

Deja primul magazin deschis

Parteneriatul încheiat între grupul AAylex ONE, proprietarul brandului Cocorico (carne de pui) și Auchan Retail România s-a materializat deja prin inaugurarea, la 27 iulie, la Auchan Constanța Sud, a primei unități din noul concept de restaurante Artisan by Cocorico, care își vor primi clienții în exteriorul hipermarketurilor Auchan. Meniurile propuse de primul magazin Artisan by Cocorico sunt dezvoltate de chef Dragoș Bercea.

„Noul concept își propune să demonstreze versatilitatea cărnii de pui de calitate, să pună la dispoziția consumatorilor opțiuni sănătoase și naturale din pui crescut sustenabil și în bunăstare și să susțină un stil de viață sănătos, accesibil oricui”, potrivit .

„Suntem dedicați să oferim o alternativă autentică și sănătoasă pentru cei care își doresc să se bucure de o experiență culinară de calitate. Astfel, parteneriatul cu Auchan și lansarea noii divizii este încununarea unor eforturi susținute de ambele companii și, în același timp, un proiect de viitor. Ne bucurăm că putem pune la dispoziția multor români produse cu cele mai înalte standarde de calitate, într-o lume în continuă schimbare, unde obiceiurile de consum evoluează rapid”, a declarat CEO-ul Cocorico, Cristian Bărbulescu

„Noul concept reprezintă un centru unic în care carnea noastră de pui ia forma nevoilor consumatorilor, de a avea la dispoziție specialități delicioase. Ne dorim ca împreună să putem oferi consumatorilor noștri produse accesibile, sănătoase, de calitate, specialități delicioase și hrănitoare”, a adăugat el.

Sprijin pentru producătorii locali

Potrivit Ioanei Toșa, director vânzări Auchan Retail România, companiei cu Cocorico este o continuare firească a proiectelor de sprijinire a producătorilor din România și un angajament al retailerului de a le oferi consumatorilor produse de calitate și proaspete.

„Odată cu acest parteneriat oferim clienților, dar și locuitorilor din proximitatea magazinelor Auchan, o variantă accesibilă și modernă de a servi masa atunci când vin la cumpărături”, a declarat oficialul Auchan.

Meniurile din Artisan by Cocirico oferă o selecție variată, cu sprijinul lui Dragoș Bercea iar rețetele sunt făcute folosindu-se doar produse Ready-to-Cook și Ready-to-eat care sunt pregătire în unitățile Cocorico din România, „respectând standarde înalte de calitate, cu grijă deosebită, pentru a se diferenția puternic de conceptele de tip Junk Food”, transmite compania.

„De la sandwich-uri și wrap-uri, la meniuri dedicate copiilor sau celebrul Cocorico Corn-Dog, meniul oferă multiple opțiuni pentru o alimentație sănătoasă, la prețuri accesibile, care vor satisface toate preferințele culinare ale consumatorilor de carne. Preparatele se pot servi în restaurant și, de asemenea, comandate cu livrare acasă sau la birou, prin aplicația Glovo”, potrivit Cocorico.