Sport

Lovitură uriașă dată de „Portocala Mecanică”! Xavi revine în fotbal și semnează pe patru ani: „Sunt un fiu al fotbalului olandez”

Naționala Țărilor de Jos are un nou selecționer! Este vorba despre Xavi, fostul antrenor al Barcelonei. Antrenorul a semnat contractul astăzi și a fost deja prezentat oficial drept selecționerul „Portocalei Mecanice”.
Flaviu Popa
12.08.2026 | 22:57
Lovitura uriasa data de Portocala Mecanica Xavi revine in fotbal si semneaza pe patru ani Sunt un fiu al fotbalului olandez
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Xavi Hernandez a fost curtat și în iarnă de naționala Marocului, însă în cele din urmă a preferat să aibă răbdare mai bine de jumătate de an și să facă o altă alegere. Xavi, în vârstă de 46 de ani, a semnat un contract pe patru ani cu Federația Olandeză de Fotbal (KNVB), conform jurnaliștilor olandezi.

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Tehnicianul nu mai pregătise nicio echipă de la plecarea sa de la FC Barcelona din 2024, echipă cu care bifase Supercupa Spaniei și LaLiga în sezonul 2022/2023. Cu toate acestea, catalanii i-au reziliat contractul după ce a terminat pe locul secund sezonul la 10 puncte de Real Madrid.

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Țările de Jos se aflau în căutarea unui selecționer nou după plecarea lui Ronald Koeman din timpul Campionatului Mondial. Olanda terminase pe primul loc în Grupa F, dar a fost eliminată în 16-imi de Maroc, la loviturile de departajare.

Xavi s-ar fi bătut pentru postul de selecționer al Țărilor de Jos cu Erik ten Hag, Arne Slot, Peter Bosz, Louis van Gaal, Roberto Martinez și Pep Guardiola. În cele din urmă KNVB, Federația Olandeză de Fotbal, l-a ales pe spaniol, care se arată onorat.

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„Consider că este o onoare extraordinară să devin selecționerul echipei naționale a Olandei”, a declarat Xavi pentru site-ul KNVB. „Fiind o persoană care s-a format la academia lui FC Barcelona, cu influențe puternice din partea lui Johan Cruyff și Rinus Michels, printre alții, simt o legătură specială cu fotbalul olandez. Ați putea spune că sunt, într-un fel, un fiu al fotbalului olandez. Și alți mari antrenori, în special Louis van Gaal, sub comanda căruia am debutat la Barcelona, și Frank Rijkaard, au jucat un rol important în formarea mea ca jucător și antrenor”, a declarat antrenorul.

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Xavi vine la naționala Țărilor de Jos alături de Patrick Kluivert, care îi va fi secund

Xavi s-a retras din fotbalul profesionist în 2019 și a început să antreneze pe Al Sadd, în Qatar. A revenit la Barcelona în 2021, când a semnat un contract pe trei ani. Patrick Kluivert va fi secundul lui Xavi, după o experiență la naționala Indoneziei în 2025.

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„Olanda are o cultură fotbalistică bogată și o viziune clară care mă atrage foarte mult: fotbal ofensiv, bazat pe posesie, cu creativitate, pasiune și convingere. Desigur, cel mai important obiectiv este și va fi întotdeauna să câștigăm, însă prefer să o facem într-un mod care să reflecte aceste caracteristici și de care oamenii să se poată bucura.

Potențialul există, la fel și o fundație solidă pe care putem construi. Aștept cu nerăbdare să accept această provocare alături de jucători, staff și toți cei din cadrul KNVB”, a mai declarat Xavi.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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