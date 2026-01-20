Sport

Lovitură uriașă de imagine: Cristiano Ronaldo s-a asociat cu Steaua!

Steaua a dat o mega-lovitură de imagine! Clubul din Ghencea are de acum parteneriat cu marele Cristiano Ronaldo: despre ce este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.01.2026 | 18:01
Lovitura uriasa de imagine Cristiano Ronaldo sa asociat cu Steaua
Steaua a semnat un acord cu firma lui Cristiano Ronaldo.
Clubul Steaua a anunțat în mod oficial un parteneriat între echipa de fotbal și brandul internațional URSU, deținut de nimeni altul decât Cristiano Ronaldo. Este vorba despre o companie care se ocupă cu producția de apă plată, intens promovată, în mod firesc de altfel, inclusiv de starul portughez, în primul rând prin intermediul rețelelor de socializare, dar nu numai.

Steaua are de acum un parteneriat cu brandul de apă plată URSU, deținut de Cristiano Ronaldo

Compania activează deja de ceva timp pe piața internațională, iar acum se lansează în mod oficial și în România. Iar primul pas când vine vorba despre promovarea în țara noastră a fost făcut chiar prin asocierea cu Steaua la nivel de imagine.

Clubul din Ghencea a informat că parteneriatul dintre cele două entități urmează să fie oficializat în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, cu începere de la ora 18:30. Atunci a fost programat un eveniment la stadionul Steaua, la care sunt așteptați să participe inclusiv unii dintre foștii mari fotbaliști ai formației roș-albastre.

„URSU, brand-ul lui Cristiano Ronaldo, devine partenerul Stelei!

Steaua București anunță lansarea oficială în România a apei Ursu și încheierea parteneriatului cu echipa de fotbal seniori a clubului.

Ursu este o apă minerală naturală alcalină cu pH 9, brand asociat cu filosofia de viață și standardele de performanță promovate de Cristiano Ronaldo, care spunea că: ‘Apa este unul dintre secretele fundamentale ale carierei mele. Este esența vieții’.

Parteneriatul dintre Steaua și Ursu se bazează pe valori comune – excelență, determinare și respect pentru sportul de performanță – și marchează asocierea dintre tradiția unuia dintre cele mai titrate cluburi sportive din România și un brand internațional construit în jurul ideii de performanță autentică.

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, de la ora 18:30, în incinta Stadionului Steaua, în prezența fotbaliștilor Stelei și a invitaților speciali din lumea sportului și a mediului public”, a informat clubul Steaua prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Cristiano Ronaldo, în centrul unei controverse imense în Arabia Saudită

La ultimul meci disputat de Al Nassr în campionat, câștigat de echipa din Riyadh, dar în care starul lusitan nu a marcat, el s-a aflat în centrul atenției din cauza unui gest controversat.

Concret, după unul dintre golurile înscrise de coechipierii săi, Ronaldo l-a apăsat cu palma pe cap pe portarul advers, aflat la pământ în momentele respective, motiv pentru care Cristiano a fost aspru criticat ulterior pe rețelele de socializare.

