Lovitură uriașă de imagine: Cristiano Ronaldo s-a asociat cu Steaua!

Clubul Steaua a anunțat în mod oficial un parteneriat între echipa de fotbal și brandul internațional URSU, deținut de nimeni altul decât Cristiano Ronaldo. Este vorba despre o companie care se ocupă cu producția de apă plată, intens promovată, în mod firesc de altfel, inclusiv de starul portughez, în primul rând prin intermediul rețelelor de socializare, dar nu numai.

Compania activează deja de ceva timp pe piața internațională, iar acum se lansează în mod oficial și în România. Iar primul pas când vine vorba despre promovarea în țara noastră a fost făcut chiar prin asocierea cu Steaua la nivel de imagine.

Clubul din Ghencea a informat că parteneriatul dintre cele două entități urmează să fie oficializat în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, cu începere de la ora 18:30. Atunci a fost programat un eveniment la stadionul Steaua, la care sunt așteptați să participe inclusiv unii dintre foștii mari fotbaliști ai formației roș-albastre.

„URSU, brand-ul lui Cristiano Ronaldo, devine partenerul Stelei!

Steaua București anunță lansarea oficială în România a apei Ursu și încheierea parteneriatului cu echipa de fotbal seniori a clubului.

Ursu este o apă minerală naturală alcalină cu pH 9, brand asociat cu filosofia de viață și standardele de performanță promovate de Cristiano Ronaldo, care spunea că: ‘Apa este unul dintre secretele fundamentale ale carierei mele. Este esența vieții’.

Parteneriatul dintre Steaua și Ursu se bazează pe valori comune – excelență, determinare și respect pentru sportul de performanță – și marchează asocierea dintre tradiția unuia dintre cele mai titrate cluburi sportive din România și un brand internațional construit în jurul ideii de performanță autentică.

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, de la ora 18:30, în incinta Stadionului Steaua, în prezența fotbaliștilor Stelei și a invitaților speciali din lumea sportului și a mediului public”, a informat clubul Steaua prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

