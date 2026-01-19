Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Într-o nouă ediție spectacol a emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef al fotbalului intern, Dumitru Dragomir, a abordat și subiectul momentului din televiziune: plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. „Oracolul din Bălcești” vorbește de o posibilă destinație-șoc pentru vedeta de televiziune.

Unde ar putea ajunge Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV. Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir

Începutul de an 2026 a adus o veritabilă bombă în showbiz-ul românesc. Pro TV a anunțat oficial, pe 12 ianuarie, încheierea formatului „La Măruță” începând cu data de 6 februarie. Cunoscuta și populara emisiune de divertisment avea un istoric îndelungat, de aproape două decenii. A debutat în toamna lui 2007 la cea mai importantă televiziune din România.

ADVERTISEMENT

Acest subiect nu putea lipsi de la cea mai nouă ediție din PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Horia Ivanovici a vrut să afle de la invitatul său ce crede despre această plecare a lui Măruță din trustul „Pro”. Dumitru Dragomir crede că vedetei TV i s-a făcut un bine prin această îndepărtare.

În plus, Mitică anticipează . E vorba de trustul ArcMedia, condus de omul de afaceri Radu Budeanu. Aici a ajuns recent și Dan Capatos, plecat de la Antena 1 după 15 ani. Acesta din urmă realizează deja o emisiune pe site-ul Cancan.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Ce zici de lovitura cu Măruță?) I-a făcut un bine și bănuiesc că el a făcut de așa natură să se ușchească de acolo. Cred că-l ia Bubu (n.r. Radu Budeanu) și pe ăsta, pe Măruță, dacă nu își face el. Pe Cancan. Îi sparge pe toți. Cel mai tare trust de presă. El l-a luat. Tu nu vezi că îi strânge pe cei mai tari.

ADVERTISEMENT

Dacă îl ia și pe Măruță … Măruță e titan, mă, fratele meu, dar nu cred eu că îi dă drumul (n.r. Pro TV). Cred că îi face loc înapoi. Nu credeam că pe ăștia doi (n.r. Capatos și Măruță) îi dă cineva afară niciodată”, spus Mitică, la FANATIK.

Ce a spus Cătălin Măruță după ce Pro TV a anunțat scoaterea din grilă a emisiunii sale

Chiar pe 13 ianuarie, la a intrat ironic în subiect, comparându-se cu Xabi Alonso (demis și el de Real Madrid în aceeași perioadă). A venit imediat și o reacție serioasă a vedetei de televiziune.

ADVERTISEMENT

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a transmis Măruță.

Concomitent, trustul „Pro” a explicat decizia spunând că: „La Măruță a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a notat Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV.