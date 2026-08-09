Sport

Lovitură uriașă înainte de US Open! Jannik Sinner s-a retras de la un turneu important. Probleme pentru liderul mondial

Jannik Sinner s-a retras de la Cincinnati Open din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Liderul mondial are probleme înainte de ultimul Grand Slam al anului.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 19:56
Lovitura uriasa inainte de US Open Jannik Sinner sa retras de la un turneu important Probleme pentru liderul mondial
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Alertă pentru Jannik Sinner înainte de US Open! Liderul mondial s-a retras de la Cincinnati
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Jannik Sinner s-a retras de la Cincinnati Open 2026. Italianul a luat decizia de a nu participa la turneul Masters 1000 din Statele Unite din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Anunțul a fost făcut de organizatorii competiției.

Alertă pentru Jannik Sinner înainte de US Open! Liderul mondial s-a retras de la Cincinnati

Liderul clasamentului ATP a explicat că genunchiul l-a deranjat în ultima perioadă și, deși a lucrat intens cu staff-ul medical, a fost nevoit să accepte că nu este încă pregătit să concureze. Sinner și-a exprimat regretul că ratează evenimentul de la Cincinnati. Rămâne de văzut dacă va lua sau nu startul la US Open.

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Problemele lui Sinner nu sunt însă unele apărute peste noapte. Italianul s-a confruntat în ultima perioadă cu dureri la genunchiul drept. Presa din Italia a scris în urmă cu câteva zile despre posibilitatea ca numărul unu mondial să se retragă de la Cincinnati.

Veste teribilă pentru organizatorii de la Cincinnati! Sinner s-a retras, după ce Alcaraz spusese și el „pas”

Absența de la Cincinnati este cu atât mai importantă cu cât turneul reprezenta una dintre ultimele ocazii pentru Sinner de a disputa meciuri oficiale înaintea ultimului turneu de Grand Slam al anului. Staff-ul italianului nu vrea însă să forțeze revenirea și să riște agravarea problemelor la genunchi.

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Vestea a picat prost pentru organizatorii turneului de la Cincinnati. Cu doar câteva zile înainte, Carlos Alcaraz își anunțase și el absența din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Spaniolul era campionul en-titre al competiției.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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