Lovitură uriașă înainte de US Open! Jannik Sinner s-a retras de la un turneu important. Probleme pentru liderul mondial

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Jannik Sinner s-a retras de la Cincinnati Open 2026. Italianul a luat decizia de a nu participa la turneul Masters 1000 din Statele Unite din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Anunțul a fost făcut de organizatorii competiției.

Alertă pentru Jannik Sinner înainte de US Open! Liderul mondial s-a retras de la Cincinnati

Liderul clasamentului ATP a explicat că genunchiul l-a deranjat în ultima perioadă și, deși a lucrat intens cu staff-ul medical, a fost nevoit să accepte că nu este încă pregătit să concureze. Sinner și-a exprimat regretul că ratează evenimentul de la Cincinnati. Rămâne de văzut dacă va lua sau nu startul la US Open.

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nu sunt însă unele apărute peste noapte. Italianul s-a confruntat în ultima perioadă cu dureri la genunchiul drept. Presa din Italia a scris în urmă cu câteva zile despre posibilitatea ca numărul unu mondial să se retragă de la Cincinnati.

Veste teribilă pentru organizatorii de la Cincinnati! Sinner s-a retras, după ce Alcaraz spusese și el „pas”

Absența de la Cincinnati este cu atât mai importantă cu cât turneul reprezenta una dintre ultimele ocazii pentru Sinner de a disputa meciuri oficiale înaintea ultimului turneu de Grand Slam al anului. Staff-ul italianului nu vrea însă să forțeze revenirea și să riște agravarea problemelor la genunchi.

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Vestea a picat prost pentru organizatorii turneului de la Cincinnati. Cu doar câteva zile înainte, Carlos Alcaraz își anunțase și el absența din cauza unei ii. Spaniolul era campionul en-titre al competiției.