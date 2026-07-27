Sport

Lovitură uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Clubul traversează o criză financiară fără precedent

Cristiano Ronaldo și Al-Nassr se confruntă cu o situație neașteptată. Clubul ar avea datorii de aproximativ 160 de milioane de lire, iar transferurile au fost blocate până la redresarea financiară.
Alex Bodnariu
27.07.2026 | 16:26
Lovitura uriasa pentru Cristiano Ronaldo Clubul traverseaza o criza financiara fara precedent
Criză la echipa lui Cristiano Ronaldo! Fondul care finanțează clubul a intervenit de urgență
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a cucerit, în sfârșit, primul titlu cu Al-Nassr. La doar câteva luni după succesul din campionat și prelungirea contractului, portughezul a primit însă o veste care ar putea schimba planurile clubului. Presa saudită susține că Al-Nassr se confruntă cu probleme financiare serioase, iar conducerea este nevoită să ia măsuri de urgență.

S-a aflat ce se întâmplă la clubul lui Cristiano Ronaldo! Decizie radicală luată de șefi

Potrivit publicației saudite Al-Riyadiah, citată de Daily Star, Al-Nassr a acumulat datorii de aproximativ 800 de milioane de riali saudiți, echivalentul a aproape 160 de milioane de lire sterline. Deficitul ar fi fost generat de cheltuielile uriașe din sezonul trecut, iar fondul suveran PIF ar fi decis să nu mai aprobe noi transferuri până când clubul nu își va crește veniturile din sponsorizări și alte surse comerciale.

ADVERTISEMENT

Lovitura vine într-un moment delicat pentru Al-Nassr. Ange Postecoglou a preluat echipa în această vară și spera să întărească lotul înaintea noului sezon. În actualele condiții, tehnicianul australian riscă să aibă la dispoziție un buget de transferuri mult mai mic decât se estima inițial.

Conducerea fondului PIF pregătește deja un plan de redresare. Potrivit informațiilor apărute în presa saudită, atribuțiile șefilor clubului vor fi limitate, iar o companie independentă va fi angajată pentru a identifica soluții prin care Al-Nassr să își crească veniturile. În plus, există deja două oferte pentru cumpărarea clubului, însă PIF ar prefera să cedeze doar un pachet minoritar de acțiuni.

ADVERTISEMENT
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
Digi24.ro
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie

Criză la echipa lui Cristiano Ronaldo! Fondul care finanțează clubul a intervenit de urgență

Situația a stârnit imediat comparații cu ceea ce s-a întâmplat în China în urmă cu aproape un deceniu. Și acolo cluburile au investit sume uriașe pentru a atrage staruri precum Oscar, Hulk, Carlos Tevez, Paulinho sau Jackson Martínez, oferind salarii greu de egalat în Europa. Proiectul fotbalistic din China s-a prăbușit însă rapid după ce autoritățile au limitat investițiile și au impus reguli financiare mai stricte. Mai multe cluburi au intrat în insolvență sau au fost desființate, iar marile vedete au părăsit campionatul.

ADVERTISEMENT
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată...
Digisport.ro
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
A jucat 40 de meciuri sezonul trecut, dar acum este pus pe liber!...
Fanatik
A jucat 40 de meciuri sezonul trecut, dar acum este pus pe liber! Decizia surpriză luată de echipa din SuperLiga
De nicăieri! Arbitrul finalei CM 2026 s-a retras după ce a fost aspru...
Fanatik
De nicăieri! Arbitrul finalei CM 2026 s-a retras după ce a fost aspru criticat
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau...
Fanatik
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Se apropie sfârșitul pentru CFR Cluj! Ce decizie au luat toți jucătorii din...
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul pentru CFR Cluj! Ce decizie au luat toți jucătorii din lot
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!