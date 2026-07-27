Lovitură uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Clubul traversează o criză financiară fără precedent

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Cristiano Ronaldo a cucerit, în sfârșit, primul titlu cu Al-Nassr. La doar câteva luni după succesul din campionat și prelungirea contractului, portughezul a primit însă o veste care ar putea schimba planurile clubului. Presa saudită susține că Al-Nassr se confruntă cu probleme financiare serioase, iar conducerea este nevoită să ia măsuri de urgență.

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Potrivit publicației saudite Al-Riyadiah, citată de Daily Star, , echivalentul a aproape 160 de milioane de lire sterline. Deficitul ar fi fost generat de cheltuielile uriașe din sezonul trecut, iar fondul suveran PIF ar fi decis să nu mai aprobe noi transferuri până când clubul nu își va crește veniturile din sponsorizări și alte surse comerciale.

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Lovitura vine într-un moment delicat pentru Al-Nassr. Ange . În actualele condiții, tehnicianul australian riscă să aibă la dispoziție un buget de transferuri mult mai mic decât se estima inițial.

Conducerea fondului PIF pregătește deja un plan de redresare. Potrivit informațiilor apărute în presa saudită, atribuțiile șefilor clubului vor fi limitate, iar o companie independentă va fi angajată pentru a identifica soluții prin care Al-Nassr să își crească veniturile. În plus, există deja două oferte pentru cumpărarea clubului, însă PIF ar prefera să cedeze doar un pachet minoritar de acțiuni.

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Situația a stârnit imediat comparații cu ceea ce s-a întâmplat în China în urmă cu aproape un deceniu. Și acolo cluburile au investit sume uriașe pentru a atrage staruri precum Oscar, Hulk, Carlos Tevez, Paulinho sau Jackson Martínez, oferind salarii greu de egalat în Europa. Proiectul fotbalistic din China s-a prăbușit însă rapid după ce autoritățile au limitat investițiile și au impus reguli financiare mai stricte. Mai multe cluburi au intrat în insolvență sau au fost desființate, iar marile vedete au părăsit campionatul.