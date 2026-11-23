ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu ar putea da lovitura carierei în fotbalul englez! Fostul selecționer al României este în discuții pentru preluarea celor de la Watford, iar FANATIK a aflat detaliile financiare ale contractului pregătit de formația din Championship. Horia Ivanovici a dezvăluit, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, că antrenorul român ar urma să primească 100.000 de lire sterline pe lună, în baza unei înțelegeri valabile până în vară. Dumitru Dragomir este convins că o asemenea mutare ar reprezenta „lovitura vieții” pentru Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, salariu uriaș la Watford! Horia Ivanovici a anunțat detaliile contractului

Edi Iordănescu ar putea reveni pe banca tehnică mai repede decât se așteptau mulți și are în față o oportunitate importantă. Fostul selecționer al României , club de tradiție din Anglia, care evoluează în Championship.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a oferit informații de ultimă oră despre discuțiile dintre cele două părți, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Realizatorul emisiunii a dezvăluit că a discutat personal cu Edi Iordănescu și că există șanse foarte mari ca antrenorul să ajungă în fotbalul englez. Mai exact, potrivit informațiilor prezentate de Horia Ivanovici, probabilitatea ca mutarea să se concretizeze este estimată la 80%.

„Lucrurile stau în felul următor. La acest moment, la ora la care discutăm, sunt șanse de 80% ca Edi Iordănescu să ajungă să antreneze în fotbalul englez la Watford, una dintre echipele de tradiție. Deci 80% sunt șansele să ajungă acolo. Am vorbit cu Edi, iar șansele sunt mari de tot ca el să ajungă în Liga 2 din Anglia. Din informațiile FANATIK, lui Edi i s-a propus un contract până în vară, cu opțiune de prelungire. Cu tot cu bonusuri ar câștiga pe lună 100.000 de lire sterline, obiectivul fiind promovarea în Premier League. Îi ținem pumnii să ajungă la Watford. Ar fi lovitura anului, nu avem ce spune”, a spus Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir îl îndeamnă pe Edi Iordănescu să accepte oferta de la Watford

Mitică Dragomir a reacționat imediat după ce a aflat detaliile . Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că tehnicianul român nu ar trebui să stea pe gânduri dacă are posibilitatea să ajungă în Championship.

ADVERTISEMENT

Dragomir a avut cuvinte de laudă la adresa lui Edi Iordănescu și a subliniat diferența uriașă pe care o vede între nivelul fotbalului englez și cel al campionatului României: „Iordănescu e un foarte bun antrenor, a învățat de la taică-su. Liga a doua din Anglia e de 10 ori Liga 1 din România. M-aș duce acolo în joc de glezne, cu barca, prin strâmtoare, tot, pe dedesubt. Ar fi lovitura vieții lui și din punct de vedere financiar”, a spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu ar putea ajunge la un contract de două milioane de euro dacă promovează în Premier League

Dumitru Dragomir a vorbit și despre scenariul în care Edi Iordănescu ar reuși să o ducă pe Watford în Premier League. Fostul conducător din fotbalul românesc este convins că, într-o asemenea situație, antrenorul ar putea negocia condiții financiare și mai avantajoase. Dragomir a avansat suma de două milioane de euro, pe care o consideră posibilă în cazul unei promovări.

„Dacă promovează cumva, îi ajută, îi fac contract de două milioane de euro. Ar lua un antrenor de mare calibru cei de la Watford. Un antrenor bun de tot, știe să lucreze cu psihicul, cu tot. A dat lovitura vieții și stă bine la comunicare. Stă mai bine la asta decât taică-su”, a continuat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir și-a exprimat încrederea în calitățile profesionale ale fostului selecționer, despre care spune că a învățat foarte mult de la tatăl său, Anghel Iordănescu. În același timp, fostul șef al LPF consideră că Edi a dezvoltat propriile atuuri, în special în ceea ce privește relația cu jucătorii: „Un antrenor bun de tot, știe să lucreze cu psihicul, cu tot. Marea lovitură este că pătrunzi în fotbalul mare”, a fost una dintre aprecierile făcute de Dragomir.