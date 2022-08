Lovituri pe bandă rulantă pentru români. Cresc ratele după explozia ROBOR. Impozite și taxe, mai mari de la 1 august

Ratele românilor continuă să crească. Conform datelor venite de la Banca Națională a României (BNR), ROBOR la 3 luni a depășit luni pragul de 8% pe an.

ROBOR la 3 luni trece de 8%

BNR anunță că indicele în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă a ajuns la 8,01%.

ADVERTISEMENT

Un nivel mai ridicat decât cel din această zi s-a mai raportat pe 1 februarie 2010. ROBOR a fost atunci de 8,15%, arată datele publicate de instituția financiară.

În numai 8 luni din 2022, a cunoscut o creștere cu aproape 5 procente. În ianuarie, acesta era 3,02% pe an.

ADVERTISEMENT

De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,13% pe an, de la 8,08% pe an, anterior. A crescut și ROBOR la 12 luni, care a ajuns la 8,24% pe an, de la 8,19% pe an, vineri.

Luna august vine cu taxe și impozite mai mari pentru cetățeni. Țigările și alcoolul se scumpesc

Loviturile pentru cetățeni nu se opresc aici. De luni, intră în vigoare o serie de , aprobate de Guvern în urmă cu câteva săptămâni. Vorbim în principal de creșteri de prețuri, taxe și impozite

ADVERTISEMENT

Astfel, de la 1 august, cetățenii din România vor plăti mai mult pentru alcool și țigări, din cauza majorării accizelor. În plus, cresc impozitele pentru anumite categorii profesionale.

O modificare fiscală importantă vizează salariile part-time. Cele care sunt sub nivelul salariului minim vor fi taxate la nivelul salariului minim, ca și cum ar fi întregi. Excepție vor face elevii și studenții cu vârste sub 26 de ani, pensionarii care beneficiază de pensie din sistemul public și persoanele care au mai multe contracte part-time, dacă valoarea cumulată a venitului din acestea nu depășește valoarea salariului minim pe economie.

ADVERTISEMENT

De asemenea, plafonul pentru facilitățile fiscale în agricultură/industria alimentară și construcții scade de la 30.000 de lei până la 10.000 de lei. Astfel, suma care depășește 10.000 de lei nu va mai beneficia de facilități fiscale.

ADVERTISEMENT

Se modifică sistemul de impozitare în ceea ce priveşte veniturile din jocuri de noroc. Cotele de impozit vor fi modificate astfel: 3% până la 10.000 lei inclusiv; 300 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei; 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei. Impozitul datorat se va determina la fiecare plată.

Pentru ţigarete, acciza totală se majorează la 594,97 lei/1.000 ţigarete, de la 563,97 lei/1000 ţigarete, notează .

Și prețul berii va crește începând cu 1 august, având în vedere că acciza la alcool a fost majorată de Guvern, cu 20%.

Printre modificările care vor intra în vigoare de la 1 august se numără şi reducerea la 10.000 de lei a pragului pentru acordarea facilităţilor fiscale în industria alimentară şi în domeniul construcţiilor.

Ordonanţa de modificare a Codului Fiscal a fost adoptată de Guvernul condus de Nicolae Ciucă în 15 iulie.