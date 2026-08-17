Lozul câștigător! Dinamo a dat lovitura cu un fotbalist care n-a impresionat pe nimeni în ultimii doi ani

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Dinamo a dat lovitura cu transferul unui fotbalist care a fost considerat o mutare riscantă. L-a adus în această vară pe portarul marocan Alaa Bellaarouch, titular indiscutabil sezonul trecut și portarul naționalei leilor neîmblânziți la ultima Cupă a Africii.

Alaa Bellaarouch apărase 21 de meciuri până să ajungă la Dinamo

Bellaarouch s-a impus în primele cinci etape ca unul dintre cei mai buni portari din Superligă, în ciuda faptului că în ultimele două sezoane a apărat extrem de puțin. Marocanul a bifat un singur meci oficial, fiind între buturi la Braga – Lincoln 5-2, din preliminariile Europa League, jucat anul trecut în august. Meci în care a încasat un gol din două șuturi pe poartă.

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În rest, Alaa a fost fie accidentat, fie rezervă, fie în afara lotului atât la Braga, club de la care l-a împrumutat Dinamo, cât și la Strasbourg, prima echipă la care a venit în Europa. Format la Mohammed VI Football Academy, una dintre cele mai prestigioase academii din Maroc, Bellaaroch a fost transferat de Strasbourg la 18 ani.

El a fost trimis însă, succesiv, la doi sateliți ai echipei, în liga a treia și a prins, în cinci ani decât 19 meciuri la prima echipă. Plus alte două în poarta celor de la Braga. Practic, până să vină la Dinamo, portarul de 24 de ani avea 21 de meciuri apărate la nivel înalt. Plus însă vreo 30 în ligile inferioare. Un număr extrem de mic pentru un fotbalist care s-a arătat foarte sigur pe el în primele cinci etape din România.

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Clauza de reziliere costă 500.000 de euro

Fost internațional de juniori, până la nivel U23, la Maroc, Alaa Bellaarouch a câștigat Cupa Africii U23, în iulie 2023, fiind titular într-o echipă în care

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Evoluțiile bune ale marocanului din acest început de sezon ar putea să-I determine pe cei de la Dinamo să-l transfere definitiv. ”500.000 de euro este clauza unui transfer definitiv de la Braga. Era clar că este o opțiune pe care să o aducem cât mai accesibilă pentru noi ca spre finalul campionatului să avem această opțiune.

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Dacă lucrurile merg așa, o să activăm, pare foarte logic. A contat foarte mult și dialogul pe care l-am avut cu el pentru a veni aici. Am simțit în el ceea ce vrea Nuno Campos să construiască în profilul psihologic al jucătorului”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik Superliga.

Jumătate din suma pe care ar trebui să o achite Dinamo ar merge către Strasbourg, fostul club al marocanului, care a păstrat 50% din drepturile federative. Braga a plătit pentru el 300.000 de euro, pentru a-l lua din Ligue 1 în iulie 2025. Lusitanii l-au folosit, însă, foarte puțin.