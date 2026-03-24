LPF a anunțat programul de Paște în SuperLiga! Două meciuri de play-off se joacă în aceeași zi

Superliga a fost pusă pe pauză timp de o săptămână, întrucât în această perioadă au loc meciuri internaționale. România își va măsura forțele cu Turcia, la Istanbul, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Campionatul se va relua după încheierea pauzei competiționale, iar LPF a anunțat programul pentru etapa cu numărul 4 din play-off și play-out. Două meciuri se vor juca chiar în ziua de Paște!

Sezon de vis în Superliga României! Cum arată programul din runda cu numărul 4

Am avut parte de două etape extrem de interesante în Superliga României. Este greu de spus, în acest moment, care sunt marile favorite la câștigarea titlului. , iar cel mai probabil suspansul se va menține până la finalul sezonului.

Și în play-off situația este una cel puțin interesantă. , a obținut primul succes, însă în continuare suporterii par dezamăgiți. Obiectivul este calificarea în cupele europene prin intermediul barajului. Mai mult, în partea de jos a clasamentului, lupta pentru salvarea de la retrogradare rămâne una foarte strânsă.

LPF a publicat programul etapei cu numărul 4 din play-off-ul și play-out-ul Superligii României. Va fi o etapă ușor atipică, întrucât vom avea parte de meciuri atât în Vinerea Mare, cât și în prima zi de Paște. De altfel, două meciuri din play-off se vor juca în această etapă pe stadioanele din Cluj. Universitatea va primi vizita Craiovei, în timp ce CFR își va măsura forțele cu Dinamo.

Programul etapei cu numărul 4 din play-off și play-out: Derby-uri în vacanța de Paște

Vineri, 10 aprilie

Hermannstadt – Farul Constanța, ora 19:00

Sâmbătă, 11 aprilie

UTA Arad – FC Botoșani, ora 17:15

FCSB – Oțelul Galați, ora 20:00

Duminică, 12 aprilie

Unirea Slobozia – Petrolul, ora 18:00

CFR Cluj – Dinamo, ora 21:00

Luni, 13 aprilie

