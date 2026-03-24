LPF a anunțat programul de Paște în SuperLiga! Două meciuri de play-off se joacă în aceeași zi

LPF a anunțat programul etapei a 4-a din play-off și play-out. Vom avea parte de meciuri de foc inclusiv în Vinerea Mare și în ziua de Paște. Când joacă FCSB, Rapid și Universitatea Craiova.
Alex Bodnariu
24.03.2026 | 17:30
Programul etapei cu numărul 4 din play-off și play-out: Derby-uri în vacanța de Paște
Superliga a fost pusă pe pauză timp de o săptămână, întrucât în această perioadă au loc meciuri internaționale. România își va măsura forțele cu Turcia, la Istanbul, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Campionatul se va relua după încheierea pauzei competiționale, iar LPF a anunțat programul pentru etapa cu numărul 4 din play-off și play-out. Două meciuri se vor juca chiar în ziua de Paște!

Sezon de vis în Superliga României! Cum arată programul din runda cu numărul 4

Am avut parte de două etape extrem de interesante în Superliga României. Este greu de spus, în acest moment, care sunt marile favorite la câștigarea titlului. Diferența de puncte dintre Universitatea Craiova, U Cluj, Rapid, CFR Cluj, FC Argeș și Dinamo rămâne una extrem de mică, iar cel mai probabil suspansul se va menține până la finalul sezonului.

Și în play-off situația este una cel puțin interesantă. Campioana ultimelor două sezoane, FCSB, a obținut primul succes, însă în continuare suporterii par dezamăgiți. Obiectivul este calificarea în cupele europene prin intermediul barajului. Mai mult, în partea de jos a clasamentului, lupta pentru salvarea de la retrogradare rămâne una foarte strânsă.

LPF a publicat programul etapei cu numărul 4 din play-off-ul și play-out-ul Superligii României. Va fi o etapă ușor atipică, întrucât vom avea parte de meciuri atât în Vinerea Mare, cât și în prima zi de Paște. De altfel, două meciuri din play-off se vor juca în această etapă pe stadioanele din Cluj. Universitatea va primi vizita Craiovei, în timp ce CFR își va măsura forțele cu Dinamo.

Vineri, 10 aprilie

  • Hermannstadt – Farul Constanța, ora 19:00

Sâmbătă, 11 aprilie

  • UTA Arad – FC Botoșani, ora 17:15
  • FCSB – Oțelul Galați, ora 20:00

Duminică, 12 aprilie

  • Unirea Slobozia – Petrolul, ora 18:00
  • CFR Cluj – Dinamo, ora 21:00

Luni, 13 aprilie

  • Metaloglobus – Csikszereda, ora 15:30
  • Rapid – FC Argeș, ora 18:30
  • U Cluj – Universitatea Craiova, ora 21:30
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
