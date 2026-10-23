LPF a anunțat programul etapei 15 din SuperLiga! Când se joacă partida CFR Cluj – Universitatea Craiova

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Etapa a 15-a din SuperLiga se va disputa în perioada 6-9 noiembrie, iar Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit când vor avea loc cele 8 partide. Capul de afiș al etapei este partida de la Cluj dintre CFR și campioana Universitatea Craiova. Rapid va juca pe terenul Farului, FCSB o va întâlni pe Corvinul, iar Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș.

Cum arată programul etapei 15 din SuperLiga. Când are loc CFR Cluj – Universitatea Craiova

Etapa 15 din SuperLiga debutează vineri, 6 noiembrie, cu primele două partide. De la ora 17:30 va avea loc la Arad duelul dintre UTA și Petrolul, iar de la 20:30 Dinamo va juca pe terenul lui FC Argeș. Sâmbătă au loc 3 jocuri: Csikszereda – U Cluj, de la ora 15:00, Farul – Rapid, la ora 17:30 și FCSB – Corvinul, începând cu ora 20:30.

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Ziua de duminică începe cu duelul dintre Sepsi și FC Voluntari, care se va disputa începând cu ora 16:00, iar apoi, de la 19:00, are loc derby-ul rundei, CFR Cluj – . Cel mai probabil, jocul a fost programat mai devreme deoarece începând cu ora 22:00 se dispută partida din La Liga dintre Atletico Madrid și Barcelona. Etapa din SuperLiga se încheie luni, cu meciul dintre FC Botoșani și Oțelul, care se joacă începând cu ora 20:00.

Programul etapei 15 din SuperLiga

Vineri, 6 noiembrie

Ora 17.30 UTA Arad – Petrolul Ploiești

Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo

Sâmbătă, 7 noiembrie

Ora 15.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj

Ora 17.30 Farul Constanța – FC Rapid

Ora 20.30 FCSB – Corvinul Hunedoara

Duminică, 8 noiembrie

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Ora 16.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Voluntari

Ora 19.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Craiova

Luni, 9 noiembrie

Ora 20.00 FC Botoșani – Oțelul Galați

Program încărcat pentru Universitatea Craiova. Oltenii joacă 5 meciuri în următoarele două săptămâni

Etapa a 15-a va fi ultima înainte de pauza internațională din noiembrie, iar până în acel moment Universitatea Craiova va disputa nu mai puțin de 5 jocuri în decurs de doar două săptămâni. După din Conference League, oltenii vor juca la Sfântu Gheorghe contra lui Sepsi în SuperLiga, luni, 26 octombrie. Trei zile mai târziu, echipa pregătită de Filipe Coelho va disputa un nou joc în deplasare, pe terenul lui FC Voluntari în Cupa României Betano.

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Apoi, campioana va juca două partide consecutive pe „Ion Oblemenco”, în SuperLiga contra lui FC Botoșani (1 noiembrie, 17:30) și în Conference League împotriva albanezilor de la Egnatia (5 noiembrie, 22:00), înainte de se deplasare la Cluj pentru meciul cu CFR. Oltenii ocupă momentan locul 3 în SuperLiga, cu 26 de puncte, la 3 în urma liderului Dinamo. În Conference League, Universitatea se află pe poziția a 11-a în ierarhia din faza ligii, după ce a obținut 4 puncte în primele două runde.