LPF a anunțat programul etapei a 29-a din SuperLiga! Când se joacă cele mai importante meciuri pentru calificarea în play-off: UTA – FCSB, Farul – CFR și Dinamo – FC Argeș

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit zilele și orele în care se vor disputa meciurile din etapa cu numărul 29. Când vor juca FCSB, Dinamo, Craiova, Rapid, CFR Cluj, dar și restul echipelor din SuperLiga României
Ciprian Păvăleanu
16.02.2026 | 15:36
Cum arată programul etapei cu numărul 29 din SuperLiga României. Foto: Colaj FANATIK
Cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, situația clasamentului din SuperLiga României este mai încinsă ca niciodată. Lupta la accederea în play-off este acerbă, iar LPF a stabilit când se vor juca partidele din penultima etapă.

Când se joacă UTA – FCSB, Farul – CFR Cluj și Dinamo – FC Argeș în etapa 29 din SuperLiga României

După rezultatele din etapa cu numărul 27, situația din SuperLiga României devine din ce în ce mai palpitantă. Oțelul și UTA au revenit în luptă, iar Farul Constanța nu lasă armele jos. FCSB putea să stea mult mai liniștită înaintea ultimelor trei etape, însă nu a reușit să scoată nici măcar un punct din duelul din Bănie, contra Universității Craiova.

Situația poate deveni mult mai clară în etapa 28 sau ar putea să rămână la fel de tensionată, iar runda cu numărul 29 va fi una incendiară, cu meciuri extrem de importante în economia calificării în play-off. UTA – FCSB, Farul – CFR și Dinamo – FC Argeș sunt doar câteva dintre meciurile importante ale acestei etape, iar Liga Profesionistă de Fotbal le-a programat în felul următor:

Vineri, 27 februarie

  • Ora 17.00 FC Hermannstadt – FC Botoșani
  • Ora 20.00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Sâmbătă, 28 februarie

  • Ora 15.00 Universitatea Craiova – FC Metaloglobus București
  • Ora 20.00 Farul Constanța – CFR 1907 Cluj

Duminică, 1 martie

  • Ora 15.45 Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 18.00 Dinamo București – FC Argeș
  • Ora 21.00 UTA Arad – FCSB

Luni, 2 martie

  • Ora 20.00 Unirea Slobozia – FC Rapid

Care sunt șansele echipelor din SuperLiga în lupta pentru play-off

Până în acest moment, o singură echipă este calificată matematic în play-off, iar aceea este Universitatea Craiova. Dinamo poate obține și ea calificarea dacă o va învinge pe Unirea Slobozia în partida ce închide etapa cu numărul 27.

Rapid este aproape calificată matematic în play-off, iar restul locurilor sunt disponibile oricărei echipe până la locul 11, ocupat de Farul Constanța. „Marinarii” au șanse minime, însă prestațiile lor pot arbitra calificarea celorlalte echipe între primele șase formații din clasament. Football Meets Data le mai oferă constănțenilor șanse de doar 1% să pătrundă în lupta pentru cupele europene.

Echipele din Cluj sunt favorite: Universitatea are 75% șanse, în timp ce CFR este cotată cu 67.5% șanse de calificare. FC Botoșani și FC Argeș au șanse „50-50” să meargă în play-off, în timp ce FCSB este văzută doar cu 29.9% șanse să-și mai atingă obiectivul. Campioana României poate rămâne în afara locurilor de play-off chiar și cu trei victorii în ultimele trei etape.

