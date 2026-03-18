LPF a anunțat programul etapei a 3-a din play-off și play-out. FCSB nu joacă în weekend, Rapid – U Cluj e capul de afiș

ADVERTISEMENT

Sezonul 2025-2026 este în faza culminantă, în zona de play-off și play-out, iar fiecare meci are o miză aparte, mai ales că punctele acum nu se mai înjumătățesc. Pentru etapa a 3-a o să avem mai multe dueluri tari, iar LPF a anunțat când se vor disputa partidele.

Rapid – U Cluj se va juca duminică. FC Argeș – Dinamo a fost programat pentru ziua de sâmbătă

Duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj este cel care a prins locul de duminică seară, considerat cel mai valoros de televiziuni, pentru că aduce un rating mare. , cu FC Argeș, se va disputa sâmbătă, 4 aprilie, la Mioveni, în timp ce ultima confruntare din play-off a fost programată pentru ziua de luni, între Universitatea Craiova și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Cei de la FCSB nu au mai prins loc în weekend, așa cum a fost cazul în prima etapă de play-out, când au jucat duminică. Campioana României a fost programată vineri, de la ora 20:30, când vor juca în deplasare, cu FC Botoșani, echipă care în sezonul regulat s-a impus cu 3-1 în fața bucureștenilor.

Programul etapei a 3-a din play-off și play-out

Vineri, 3 aprilie

FC Botoșani – FCSB, ora 20:30 (play-out)

Sâmbătă, 4 aprilie

Oțelul Galați – Hermannstadt, ora 15:00 (play-out)

FC Argeș – Dinamo, ora 19:30 (play-off)

Duminică, 5 aprilie

UTA Arad – Metaloglobus, 15:00 (play-out)

Farul Constanța – Unirea Slobozia, ora 17:30 (play-out)

Rapid – U Cluj, ora 20:30 (play-off)

Luni, 6 aprilie

Petrolul Ploiești – Csikszereda, ora 17:30 (play-out)

Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30 (play-off )

FCSB a condus topul ratingurilor la primul meci din play-out. Ce spune cifrele și comparația cu partida Rapid – Dinamo

Prima partidă pe care FCSB a jucat-o în play-out de când este sistemul competițional introdus în SuperLiga a adus cifre surprinzătoare la nivel de rating făcut. Cei mai mulți telespectatori au ales să privească partida formației patronate de Gigi Becali, duelul dintre FCSB și Metaloglobus, terminat 0-0, a adus 3,9% rating.

ADVERTISEMENT

A doua cea mai urmărită partidă a fost cea dintre Rapid și , din runda inaugurală a play-off-ului. Derby-ul disputat în Giulești a adus un rating de 3,3 % și a confirmat practic cât de mult atrage FCSB când vine vorba de oamenii care aleg să vadă fotbal la televizor.