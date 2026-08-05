LPF a anunțat programul etapei a 5-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit cum va arăta programul etapei cu numărul 5 din noul sezon al SuperLigii. Runda va avea loc în perioada 14-17 august, iar cel mai important meci este derby-ul dintre Rapid și Dinamo. Campioana Universitatea Craiova va juca pe terenul Oțelului, iar FCSB o va întâlni pe FC Botoșani.
Etapa a 5-a debutează vineri, 14 august, la ora 18:30, cu partida dintre FC Voluntari și Petrolul. În aceeași zi, dar de la ora 21:30, FC Argeș o va înfrunta pe Farul. Runda continuă sâmbătă, cu duelul dintre Csikszereda și Sepsi, care va începe de la ora 18:30, și cu derby-ul Rapid – Dinamo, programat începând cu ora 21:30.
Duminică, de la ora 18:30, pe arena „Francisc Neuman” din Arad se va disputa partida dintre nou-promovata Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, iar de la 21:30 este programat duelul dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova. Runda se încheie luni, 17 august, cu ultimele două jocuri: Universitatea Cluj – UTA de la 18:30 și FCSB – FC Botoșani de la 21:30.
Vineri, 14 august
Sâmbătă, 15 august
Duminică, 16 august
Luni, 17 august
Fără îndoială, cel mai așteptat joc din această rundă este cel dintre Rapid și Dinamo. În sezonul trecut, 3 dintre cele 4 meciuri directe dintre cele două formații s-au disputat pe Arena Națională, însă cel mai mare stadion al țării va fi indisponibil până în luna septembrie, așadar derby-ul din etapa a 5-a va avea loc în Giulești.
Rapid a avut un start pozitiv în noul sezon, fiind pe locul 2 după primele 3 etape, cu 7 puncte. Giuleștenii sunt la egalitate cu liderul FCSB, care are însă un golaveraj superior. De cealaltă parte, Dinamo a debutat în noua stagiune cu un eșec, 0-1 cu Petrolul, iar apoi a spulberat campioana Universitatea Craiova cu 5-1. În runda precedentă, echipa antrenată de Nuno Campos a remizat la Galați cu Oțelul, 1-1.