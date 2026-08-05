LPF a anunțat programul etapei a 5-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

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Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit cum va arăta programul etapei cu numărul 5 din noul sezon al SuperLigii. Runda va avea loc în perioada 14-17 august, iar cel mai important meci este derby-ul dintre Rapid și Dinamo. Campioana Universitatea Craiova va juca pe terenul Oțelului, iar FCSB o va întâlni pe FC Botoșani.

Programul etapei 5 din SuperLiga. Când se joacă Rapid – Dinamo

Etapa a 5-a debutează vineri, 14 august, la ora 18:30, cu partida dintre FC Voluntari și Petrolul. În aceeași zi, dar de la ora 21:30, FC Argeș o va înfrunta pe Farul. Runda continuă sâmbătă, cu duelul dintre Csikszereda și Sepsi, care va începe de la ora 18:30, și cu derby-ul Rapid – Dinamo, programat începând cu ora 21:30.

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Duminică, de la ora 18:30, pe arena „Francisc Neuman” din Arad se va disputa partida dintre nou-promovata Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, iar de la 21:30 este programat duelul dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova. Runda se încheie luni, 17 august, cu ultimele două jocuri: Universitatea Cluj – UTA de la 18:30 și FCSB – FC Botoșani de la 21:30.

Vineri, 14 august

Ora 18.30 FC Voluntari – Petrolul

FC Voluntari – Petrolul Ora 21.30 FC Argeș – Farul

Sâmbătă, 15 august

Ora 18.30 FK Csikszereda – Sepsi OSK

FK Csikszereda – Sepsi OSK Ora 21.30 Rapid – Dinamo

Duminică, 16 august

Ora 18.30 Corvinul Hunedoara – CFR Cluj

Corvinul Hunedoara – CFR Cluj Ora 21.30 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Luni, 17 august

Ora 18.30 Universitatea Cluj – UTA Arad

Universitatea Cluj – UTA Arad Ora 21.30 FCSB – FC Botoșani

Rapid – Dinamo, derby-ul etapei 5

Fără îndoială, cel mai așteptat joc din această rundă este cel dintre Rapid și Dinamo. În sezonul trecut, 3 dintre cele 4 meciuri directe dintre cele două formații s-au disputat pe Arena Națională, însă , așadar derby-ul din etapa a 5-a va avea loc în Giulești.

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. Giuleștenii sunt la egalitate cu liderul FCSB, care are însă un golaveraj superior. De cealaltă parte, Dinamo a debutat în noua stagiune cu un eșec, 0-1 cu Petrolul, iar apoi a spulberat campioana Universitatea Craiova cu 5-1. În runda precedentă, echipa antrenată de Nuno Campos a remizat la Galați cu Oțelul, 1-1.