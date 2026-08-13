LPF a anunțat programul etapei a 6-a din SuperLiga. Când se joacă derby-urile Petrolul – FC Rapid, Dinamo – U Cluj și CFR Cluj – FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit cum va arăta programul etapei cu numărul 6 din noul sezon al SuperLigii. Runda se va desfășura în perioada 21-24 august, iar cele mai importante meciuri sunt derby-urile Petrolul Ploiești – FC Rapid, Dinamo – U Cluj și CFR Cluj – FCSB. Când și la ce ore sunt programate meciurile, de fapt.
Etapa a 5-a debutează vineri, 21 august, la ora 20:30, cu partida dintre Petrolul și Rapid, meci supranumit și „Primvs Derby”. Ziua de sâmbătă aduce meciul dintre UTA și Corvinul, de la 18:30, pentru ca de la ora 21:30 să avem parte de un nou derby: Dinamo – U Cluj.
Duminică, microbiștii vor fi cei mai răsfățați – 3 partide, dintre care un derby: Sepsi – Farul (16:00), U Craiova – FC Voluntari (18:30) și CFR Cluj – FCSB (21:30). Runda se încheie luni, 21 august, cu meciurile FC Botoșani – Csikszereda, de la 18:30 și Oțelul – FC Argeș, de la 21:30.
Vineri, 21 august
Sâmbătă, 22 august
Duminică, 23 august
Luni, 24 august
Meciul dintre Petrolul și Rapid este derby-ul adevărat al rundei. Cele două rivale de tradiție au oferit meciuri spectaculoase în ultimele sezoane, de când se află concomitent în primul eșalon. Ultima confruntare directă, din februarie 2026, s-a încheiat cu scorul de 1-1, meci marcat de bătăi șocante între fanii „lupilor”.
Ultimul succes al giuleștenilor a fost înregistrat pe 27 septembrie 2025, când se impuneau cu 1-0. Prahovenii câștigau ultimul meci contra rivalilor din București pe 29 iulie 2024, cu 1-0.