LPF a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Universitatea Craiova și Rapid – Petrolul

le-a oferit cluburilor șanse de a ști pe care îl au până în runda cu numărul 27 a sezonului regulat, însă momentan sunt anumite aspecte care nu au fost stabilite total.

Programul etapei cu numărul 24 din SuperLiga

Pentru etapa cu numărul 24, cea care va fi între 30 ianuarie și 2 februarie, LPF a stabilit exact și orele la care meciurile vor avea loc. Cea mai tare confruntare a etapei va fi în Giulești, între Rapid și Universitatea Cluj, sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 20:00.

Vineri, 30 ianuarie

Ora 17.00 FC CFR 1907 Cluj – FC Metaloglobus București

Ora 20.00 Dinamo București – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

Ora 14.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș – UTA Arad

Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Cluj

Duminică, 1 februarie

Ora 17.15 Farul Constanța – Universitatea Craiova

Ora 20.00 FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Luni, 2 februarie

Ora 20.00 FC Botoșani – Oțelul Galați

Programul etapei cu numărul 25 din SuperLiga

Runda cu numărul 25 va fi una intermediară, de pe 3 februarie și până pe 5 februarie, Confruntarea care atrage cel mai mult atenția este cea dintre Farul și Dinamo, ce va avea loc pe 4 februarie.

Marți, 3 februarie

Ora 16.00 Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia

Ora 18.00 Universitatea Cluj – FC Argeș

Ora 20.30 FC Hermannstadt – FC Rapid

Miercuri, 4 februarie

Ora 16.00 FC Metaloglobus București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 18.00 UTA Arad – CFR 1907 Cluj

Ora 20.30 Farul Constanța – Dinamo București

Joi, 5 februarie

Ora 18.00 Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Ora 20.30 FCSB – FC Botoșani

Programul etapei cu numărul 26 din SuperLiga

Etapa cu numărul 26 aduce un derby în fruntea clasamentului, între Dinamo și Universitatea Craiova, dar și Rapid – Petrolul.

Vineri, 6 februarie

Ora 17.00 FC Argeș – FC Hermannstadt

Ora 20.00 FC Rapid – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 7 februarie

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad

Unirea Slobozia – Farul Constanța

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

Ora 17.00 FC Botoșani – FC Metaloglobus București

Ora 20.00 Oțelul Galați – FCSB

Luni, 9 februarie

Ora 20.00 Dinamo București – Universitatea Craiova

Programul etapei cu numărul 27 din SuperLiga

Oltenii vor fi din nou în prim-plan și în runda cu numărul 27, când joacă pe teren propriu cu FCSB. Momentan la meciurile din runda cu numărul 27 nu se știu exact orele de disputare ale partidelor și urmează să fie anunțate ulterior de către LPF.

Vineri, 13 februarie

Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

FC Metaloglobus București – Oțelul Galați

Duminică, 15 februarie

UTA Arad – FC Botoșani

Farul Constanța – FC Rapid

Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie