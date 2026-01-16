Sport

LPF a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Universitatea Craiova și Rapid – Petrolul

LPF a anunțat programarea meciurilor din etapele cu numărul 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga, care se vor disputa de pe 30 ianuarie până pe 16 februarie.
Mihai Alecu
16.01.2026 | 17:31
Când se joacă Dinamo - Universitatea Craiova și Rapid - Petrolul
Liga Profesionistă de Fotbal le-a oferit cluburilor șanse de a ști programul pe care îl au până în runda cu numărul 27 a sezonului regulat, însă momentan sunt anumite aspecte care nu au fost stabilite total.

Programul etapei cu numărul 24 din SuperLiga

Pentru etapa cu numărul 24, cea care va fi între 30 ianuarie și 2 februarie, LPF a stabilit exact și orele la care meciurile vor avea loc. Cea mai tare confruntare a etapei va fi în Giulești, între Rapid și Universitatea Cluj, sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 20:00.

Vineri, 30 ianuarie

  • Ora 17.00 FC CFR 1907 Cluj – FC Metaloglobus București
  • Ora 20.00 Dinamo București – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

  • Ora 14.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt
  • Ora 17.00 FC Argeș – UTA Arad
  • Ora 20.00 FC Rapid – Universitatea Cluj

Duminică, 1 februarie

  • Ora 17.15 Farul Constanța – Universitatea Craiova
  • Ora 20.00 FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Luni, 2 februarie

  • Ora 20.00 FC Botoșani – Oțelul Galați

Programul etapei cu numărul 25 din SuperLiga

Runda cu numărul 25 va fi una intermediară, de pe 3 februarie și până pe 5 februarie, Confruntarea care atrage cel mai mult atenția este cea dintre Farul și Dinamo, ce va avea loc pe 4 februarie.

Marți, 3 februarie

  • Ora 16.00 Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia
  • Ora 18.00 Universitatea Cluj – FC Argeș
  • Ora 20.30 FC Hermannstadt – FC Rapid

Miercuri, 4 februarie

  • Ora 16.00 FC Metaloglobus București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 18.00 UTA Arad – CFR 1907 Cluj
  • Ora 20.30 Farul Constanța – Dinamo București

Joi, 5 februarie

  • Ora 18.00 Universitatea Craiova – Oțelul Galați
  • Ora 20.30 FCSB – FC Botoșani

Programul etapei cu numărul 26 din SuperLiga

Etapa cu numărul 26 aduce un derby în fruntea clasamentului, între Dinamo și Universitatea Craiova, dar și Rapid – Petrolul.

Vineri, 6 februarie

  • Ora 17.00 FC Argeș – FC Hermannstadt
  • Ora 20.00 FC Rapid – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 7 februarie

  • FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad
  • Unirea Slobozia – Farul Constanța
  • Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

  • Ora 17.00 FC Botoșani – FC Metaloglobus București
  • Ora 20.00 Oțelul Galați – FCSB

Luni, 9 februarie

  • Ora 20.00 Dinamo București – Universitatea Craiova

Programul etapei cu numărul 27 din SuperLiga

Oltenii vor fi din nou în prim-plan și în runda cu numărul 27, când joacă pe teren propriu cu FCSB. Momentan la meciurile din runda cu numărul 27 nu se știu exact orele de disputare ale partidelor și urmează să fie anunțate ulterior de către LPF.

Vineri, 13 februarie

  • Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

  • Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • FC Metaloglobus București – Oțelul Galați

Duminică, 15 februarie

  • UTA Arad – FC Botoșani
  • Farul Constanța – FC Rapid
  • Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie

  • FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj
  • Dinamo București – Unirea Slobozia
Acum la punctele de presă!