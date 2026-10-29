LPF a anunțat programul primei etape din 2027, însă cluburile din SuperLiga nu știu când vor juca ultimele meciuri din 2026!

LPF și deținătorul de drepturi TV au stabilit programul etapei a 21-a, prima din anul 2027. Asta, în condițiile în care echipele de fotbal și suporterii nu știu programările exacte și televizările pentru meciurile din etapele 17, 18, 19 și 20. Etapa 21 este prima din 2027, fiind astfel mult mai ușor de programat, imediat după vacanța de iarnă.
Astfel, etapa va debuta cu meciul dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova, vineri 15 ianuarie, și se va încheia uni, 18 ianuarie cu derby-ul dintre FC Rapid – Petrolul Ploiești. Iată mai jos etapa 21 așa cum a fost ea programată, cu mențiunea că orele de disputare vor fi stabilite ulterior.
Vineri, 15 ianuarie:
Sâmbătă, 16 ianuarie:
Duminică, 17 ianuarie:
Luni, 18 ianuarie:
În prezent, LPF a stabilit programul etapelor 14 (weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie), 15 (perioada 6-9 noiembrie) și 16 (perioada 20-23 noiembrie). Cu toate acestea, programarea meciurilor din etapele 17, 18, 19 și 20 rămân o necunoscută.
Cert e că aceste meciuri se vor disputa în perioada 28 noiembrie – 19 decembrie, după care va urma o binemeritată pauză de Crăciun și Anul Nou. Campionatul se va relua, așadar, pe 15 ianuarie cu deplasarea Universității Craiova la Voluntari.
Așa cum FANATIK anunța, luni, 26 octombrie, Grupul Cleaver și compania eAD (n.r. deținătoarea drepturilor de televizare ale SuperLigii) au anunțat semnarea unui acordul pentru preluarea integrală a Dogan Media International. E vorba, mai exact, de compania care deține postul de televiziune Kanal D. asta ar însemna că meciurile din Superliga s-ar putea vedea pe Kanal D începând cu sezonul viitor. Vorbim despre a treia cea mai mare televiziune din România ca audiență.