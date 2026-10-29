LPF a anunțat programul primei etape din 2027, însă cluburile din SuperLiga nu știu când vor juca ultimele meciuri din 2026!

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LPF și deținătorul de drepturi TV au stabilit programul etapei a 21-a, prima din anul 2027. Asta, în condițiile în care echipele de fotbal și suporterii nu știu programările exacte și televizările pentru meciurile din etapele 17, 18, 19 și 20. Etapa 21 este prima din 2027, fiind astfel mult mai ușor de programat, imediat după vacanța de iarnă.

LPF a stabilit programul etapei a 21-a din Superliga, de pe 15 ianuarie 2027

Astfel, etapa va debuta cu meciul dintre , vineri 15 ianuarie, și se va încheia uni, 18 ianuarie cu derby-ul dintre FC Rapid – Petrolul Ploiești. Iată mai jos etapa 21 așa cum a fost ea programată, cu mențiunea că orele de disputare vor fi stabilite ulterior.

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Iată cum arată programarea din acest moment a etapei cu numărul 21 din SuperLiga:

Vineri, 15 ianuarie:

FC Voluntari – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie:

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani

FC Argeș – Oțelul Galați

Universitatea Cluj – Dinamo

Duminică, 17 ianuarie:

Corvinul Hunedoara – UTA Arad

Farul Constanța – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 18 ianuarie:

FC Rapid – Petrolul Ploiești

În prezent, a stabilit programul etapelor 14 (weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie), 15 (perioada 6-9 noiembrie) și 16 (perioada 20-23 noiembrie). Cu toate acestea, programarea meciurilor din etapele 17, 18, 19 și 20 rămân o necunoscută.

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Meciurile din Superliga s-ar putea vedea pe Kanal D din 2027

Cert e că aceste meciuri se vor disputa în perioada 28 noiembrie – 19 decembrie, după care va urma o binemeritată pauză de Crăciun și Anul Nou. cu deplasarea Universității Craiova la Voluntari.

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Așa cum FANATIK anunța, luni, 26 octombrie, Grupul Cleaver și compania eAD (n.r. deținătoarea drepturilor de televizare ale SuperLigii) au anunțat semnarea unui acordul pentru preluarea integrală a Dogan Media International. E vorba, mai exact, de compania care deține postul de televiziune Kanal D. asta ar însemna că meciurile din Superliga s-ar putea vedea pe Kanal D începând cu sezonul viitor. Vorbim despre a treia cea mai mare televiziune din România ca audiență.