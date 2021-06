LPF a decis. Când se trage la sorți țintarul Ligii 1, sezonul 2021-2022.

Mult a fost, puțin a rămas până la startul noului sezon din Liga 1, care ne promite un show de zile mari nu doar în teren, ci și din înaltul tribunei. Asta pentru că autoritățile le-au permis în sfârșit suporterilor să-și urmărească „pe viu” favoriții, după o pauză forțată de pandemia Covid-19.

ADVERTISEMENT

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit data tragerii la sorți a țintarului unei stagiuni în care vor lua startul nu două, cum s-a întâmplat până acum, ci trei echipe nou promovate. Este vorba despre FC U Craiova, campioana eșalonului secund, Rapid București, și, bineînțeles, CS Mioveni, care a produs surpriza, câștigând barajul împotriva celor de la Hermannstadt.

În ceea ce privește sistemul, vor fi, la fel ca anul trecut, 30 de etape în sezonul regulat, după care se vor disputa meciurile din play-off, respectiv play-out. O modificare notabilă ar putea suferi, însă, regula care obligă echipele să introducă în teren jucători din categoria Under 21.

LPF a stabilit data țintarului Ligii 1, sezonul 2021 – 2022

FANATIK a aflat că tragerea la sorți a țintarului Ligii 1 va avea loc în cursul zilei de marți, 29 iunie, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, din strada Alexandru Vitzu, nr. 2A, sector 5, București.

ADVERTISEMENT

La fel ca în sezonul trecut, fiecare formație va extrage, prin intermediul reprezentanților, câte una dintre cele 16 bile numerotate, în funcție de locul pe care îl ocupă în clasament. Prioritate vor avea, însă, echipele nou promovate.

De asemenea, vor mai fi folosite încă două bile, marcate cu literele A (acasă) și D (deplasare), astfel încât să se stabilească locul de desfășurare al meciurilor din prima etapă. Dincolo de procedurile standard, șefii LPF au grijă să respecte și câteva condiții speciale.

Spre exemplu, pentru buna organizare a competiției, nu trebuie să se dueleze în primele șase etape, iar cele aflate în același oraș își vor disputa alternativ meciurile de pe teren propriu. Mai exact, nu le vom vedea niciodată pe FCSB și Dinamo jucând „acasă” în aceeași rundă.

ADVERTISEMENT

Cele 16 echipe care se vor duela în noul sezon de Liga 1:

CFR Cluj

FCSB

CSU Craiova

Sepsi

Academica Clinceni

FC Botoșani

Chindia

UTA

Viitorul

Gaz Metan

Dinamo

FC Argeș

FC Voluntari

FC U Craiova

Rapid

CS Mioveni

Cum vrea FRF să modifice regula Under 21

Dacă în sezonul trecut obliga echipele să folosească un jucător sub 20 de ani pe tot parcursul meciului, în timp ce al doilea trebuia doar să fie titular, Federația Română de Fotbal intenționează acum .

ADVERTISEMENT

Pentru a împiedica schimbările rapide, uneori chiar la câteva secunde după fluierul de start, președintele Răzvan Burleanu vrea ca al doilea jucător să evolueze minimum 45 de minute în fiecare partidă. Mai există și posibilitatea să rămână doar unul, timp de 90 de minute, dar fiecare club va trebui să aibă în componență cel puțin șapte fotbaliști formați la nivel național.

Propunerile au stârnit, însă, o sumedenie de critici. Și nu doar din partea conducătorilor. „Eu jucam bine la 19 ani și nu erau legile de acumn, Jucai dacă erai bun. Oricum, mi se pare discriminare. Dacă Gabi Tamaș joacă cel mai bine pe poziția lui, ce faci, îl scoți ca să bagi un Under? Aaaa, faci un Under 21, fă și un Over 35!”, a răbufnit Mihai Răduț la .